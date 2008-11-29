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Hamburg kentindeki “Kinderbuch Verlag” adlı yayınevi tarafından yayımlanan kitap, “Marco W.-Türk Cezaevinde 247 Günüm” adını taşıyor.

Kitaplar alıntılar yapan Bild gazetesi, haberi birinci sayfada “Marco döktürdü” başlığıyla verdi.



OTEL ODASINDA "BAŞTAN ÇIKARILMIŞ"

Gazetenin iç sayfalarında yer alan yazı dizisinde Marco W, adı “Carolina” olarak değiştirilen İngiliz kızı Charlotte M. ile yaşadıklarını anlatırken, İngiliz kızının kendisini bir otel odasında "baştan çıkarttığını" iddia ediyor.

Charlotte M ile bir diskotekte tanıştığını, 15 yaşında olduğunu öğrenince çekingen durduğunu belirten Alman genci, ancak kızın kendisini bir gün kız kardeşi ve İngiliz arkadaşıyla birlikte otel odasına davet ettiğini ve birlikte yatmaya çağırdığını savunuyor.



"GECE SIK SIK UYANDIM"

Olaydan sonra odasına giderek uyumaya çalıştığını kaydeden Marco W, ertesi gün Charlotte M. ile konuşmaya karar verdiğini, gece sık sık uyandığını, ancak kızın annesine, tecavüze uğradığı şeklinde yalan söylediğini anlatıyor.

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"FİİLİ CİNSEL BİRLEŞME OLMADI"



Bild'in yayımladığı ilk bölümde gecenin nasıl devam ettiği de Marco'nun ağzından tüm ayrıntılarıyla anlatılıyor.



Hikayenin bu kısmı ise daha ziyade "erotik fantezi" kitaplarını andırıyor. Öpüşme faslından başlayarak kelimenin tam anlamıyla olayı tüm "çıplaklığıyla" anlatan Marco, fiili cinsel birleşmenin ise meydana gelmediğini, çünkü Carolina'nın hareketlerinin kendisini fazlasıyla tahrik ettiğini ve erken boşalma yaşadığını söylüyor.



Cinsellik içeren ifadelerin bu kadar ağırlıklı olduğu kitap "Hamburger Kinderbuch = Hamburg Çocuk Kitabı" adlı bir yayınevi tarafından yayımlandı.. Sözkonusu yayınevi, adından da anlaşılacağı üzere bugüne kadar okul öncesi ve ilkokul çocuklarına yönelik kitaplarıyla tanınıyordu.



Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi dünkü duruşmada Marco W. hakkındaki davayı gelecek yılın nisan ayına ertelemişti.



KİTAP, 14.95 EURODAN SATIŞA ÇIKTI



Daha önce 9 Aralık'ta yayımlanacağı duyurulan kitap, yoğun ilgi nedeniyle 20 bin baskıyla piyasaya çıktı ve 14,95 eurodan satışa sunuldu.





AVUKATLARINDAN BİRİ, KİTAP NEDENİYLE GERİ ÇEKİLDİ

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Marco W'nin, yaşadıklarını kitap halinde yayımlamasından sonra, avukatlarından biri olan Matthias Waldraff kendisini savunmaktan vazgeçti.

Waldraff yaptığı açıklamada, Marco W'nin kitap yayımlayacağı konusunda kendisinin bilgilendirilmediğini belirterek, “Süren bir dava sırasında bu kitabın yayımlanmasıyla birlikte artık onun için olumlu bir şey yapabilme imkanı görmüyorum” şeklinde konuştu.

Marco W'nin diğer avukatı Michael Nagel ise genci savunmayı sürdüreceğini ifade ederek, “Bu kitabın yazılması, yaşananların manevi açıdan hazmedilmesi için yararlı ve gerekli” dedi.

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“Frankfurter Rundschau” gazetesi de Marco W'nin bu kitabı çıkartarak, Türkiye'de devam eden davası nedeniyle büyük olasılıkla kendisine zarar vereceğini savundu.

