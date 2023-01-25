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Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı... Provokatörün mesajları deşifre oldu! Resmen birbirlerine girdiler

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#İsveç#Rasmus Paludan#Dünya
Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmıştı... Provokatörün mesajları deşifre oldu Resmen birbirlerine girdiler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 10:38

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakan Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan'ın iğrenç eyleminin masraflarını karşılayan Chang Frick, iğrenç provokasyonun detaylarını açıkladı. İsveç basını ikili arasındaki mesajlaşmaları sayfalarına taşıdı.

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NATO üyeliği Ankara’nın onayına bağlı olan İsveç'te ırkçılık ve nefret dolu bir provokasyona imza atan Rasmus Paludan bir kez daha gündemde.

Türkiye'nin tepkisi sonrası İsveç Başbakanı geri adım atarken provokasyonun mimarı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın arkasındaki isim konuştu.

İsveç gazetesi Expressen'in 'Paludan: Kur-an yakmak benim fikrim değil' başlıklı haberinde skandala dair yeni bilgilere yer verildi.

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Haberde skandalın mimarı Paludan'ın Kuran'ı yakmanın kendi fikri olmadığını iddia ettiği bilgisine yer verildi.

Fikrin ise gösteri ücretini ödeyen Chang Frick'ten geldiği ifade edildi. Gazeteci Frick ise, ilk olarak Erdoğan'a karşı gösteri yapacak aktivistlerle temas kurduğunu söyledi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Frick, desteğini verdiği şeyin Müslümanları kışkırtmak değil, Türkiye'ye karşı bir protesto eylemi olduğunu söylediğini vurguladı. Haberde ikili arasındaki mesajlaşma görüntüsüne de yer verildi.

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Gazeteci Paludan'ın skandal eyleminden ödemeyi yaptıktan sonra haberdar olduğunu belirterek suçu ona attı.

Söz konusu haberde Frick'in Paludan ile mesajlaşma yoluyla temas kurduğu ancak Kur'an-ı Kerim yakma meselesini tartışmadıkları yazıldı.

İsveç'in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın hem İsveç hem de Danimarka vatandaşlığı bulunuyor.

'PİŞMAN MISIN?' SORUSUNA SKANDAL YANIT

Geçtiğimiz günlerde ülke basınına konuşan Paludan, Türkiye'ye gol attığımda işte bu diye düşündüm' dedi ve ekledi; 'İşler hayal ettiğim gibi olmadı.'

Expressen gazetesinin 'pişman mısın?' sorusunu yönelttiği ırkçı siyasetçi şu cevabı verdi;

'Oh hayır. Bunu yaptım çünkü önemli siyasi sebepler olduğunu düşünüyorum. Bu kadar çok insanın beni ölümle tehdit etmesine üzülüyorum.'

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İmza attığı provokasyondan sonra tehdit mesajları aldığını belirten Paludan, 'Çok somut tehditler alıyorum. Sosyal medyada dakikada beşi tehdit olmak üzere yaklaşık 20 mesaj alıyorum' dedi.

Paludan gazetenin 'korkuyor musun?' sorusuna ise şu yanıtı verdi;

'Evet, birisi açıkça beni öldüreceğini yazdığında korkabilirim.'

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#İsveç#Rasmus Paludan#Dünya

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