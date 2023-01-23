Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermişlerdi... İsveçli bakandan skandal savunma

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Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türk Elçiliği önünde Kur’an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor.

NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'ten skandal bir hareket daha geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç mevzuatının kutsal kitapların yakılması gibi provokasyonları yasal kıldığını öne sürdü.

İsveçli bakan 'Bu bir ifade özgürlüğü müdür yoksa birinin öylece nefret suçu işlemesine izin mi verdiniz?' sorusuna şu yanıtı verdi;

'Hükümet olarak İsveç'te ifade özgürlüğü olduğunu hem de bu eylemi yapan kişilerin yanında olmadığımızı çok açık belirttik.'

'İsveç yasalarına göre, ifade özgürlüğü bunun yapılmasını yasal kılar' diyen Billström, bunun yasal olmasının hükümetinin bu eylemi desteklediği anlamı taşımayacağının altını çizdi.

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AB'DEN İSVEÇ'E 'HAREKETE GEÇİN' ÇAĞRISI

Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Johannes Bahrke, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili provokatif eyleme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bahrke, İsveç makamlarının adım atması gerektiğini söyledi. Bahrke açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Daha önce de defalarca dediğimiz gibi ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ırk ve din temelli nefretin AB'de yeri yoktur. Bu, İsveç makamlarının ilgilenmesi, onların adım atması gereken bir konu.'

DÜNYADA BİRİNCİ MANŞET

İsveç'teki skandal dünya basının gündeminden düşmüyor. 'İsveç ve Türkiye farklılıklarını çözebilecek mi?' sorusunu soran Al Jazeera, 'Ankara kızgın' yorumunda bulundu.

İsveç'in NATO'ya girme hedefi olduğunu anımsatan Politico, yaşananların iki ülke arasında gerilimi artırdığını yazdı.

İngiliz Financial Times ise 'İsveç'in Nato başvurusu Türk büyükelçiliği önünde Kuran'ın yakılmasıyla tehlikeye girdi' yorumunda bulundu.

İsveç'in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın hem İsveç hem de Danimarka vatandaşlığı bulunuyor

Hindustan Times 'İsveç'in NATO başvurusu Kur'an-ı Kerim yakma olayından sonra askıda kalıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Uluslararası Haber ajansı AP, başkonsolosluk binasındaki çalışanlarının pencereye astığı ve üzerinde 'Kitap yakan aptalın görüşüne katılmıyoruz' yazan pankartı ön plana çıkardı.

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ABD merkezli ABC televizyonu ve Washington Post gazetesi AP'nin haberini internet edisyonlarında kullandı.

Guardian gazetesi, 'Türkiye Büyükelçiliği önündeki olay iki ülke arasındaki gerilimi daha da alevlendirecek' dedi.