Türk büyükelçi Yunan bakana cevabını verdi

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Dendias, Türkiye’nin 1995’ten beri Yunanistan’ı Ege’de karasularını genişletmesi halinde ”savaş” ile tehdit ettiğini, uluslararası hukuku görmezlikten geldiğini ve deniz yetki sınırlarınının belirlenmesine ilişkin Türkiye-Libya arasındaki mutabakat muhtırasının “yasadışı” olduğunu öne sürdü. Dendias, Türkiye’yi 21’inci yüzyıla uygun hareket etmemekle suçlayarak, “(Türkiye) Kanuni Sultan Süleyman’ın Akdeniz’deki meseleleri halletme taktiklerini sürdürürse, bunu kabul edemeyiz” dedi.

İDDİALARI ÇÜRÜTTÜ

Konferansta Büyükelçi Çorman söz alarak, Türkiye’nin Yunanistan’ın dayatmalarına karşı adım attığını vurguladı. 1995’te TBMM’nin “casus belli” (savaş nedeni) kararını Yunanistan’ın tek taraflı olarak karasularını 12 mile çıkaracağını açıklamasının ardından aldığını hatırlatan Çorman, Türkiye-Libya anlaşmasının da Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki hamleleri üzerine imzalandığını belirtti. Dendias’a adaların silahsızlandırılması statüsünü ise görmezden geldiklerini söyleyen Türk Büyükelçi, “Türkiye, Ege’deki sorunlar için samimi diyaloğa isteklidir. Türkiye’nin görüşlerini ve haklarını göz önünde bulundurmaya hazırsanız, oturup sorunları çözebiliriz” diye konuştu. Türk Büyükelçi’nin yanıtlarından rahatsız olan Dendias’ın öfkesini gülerek gizlemeye çalışması dikkat çekti.