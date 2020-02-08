Türk Büyükelçi BMGK’da sert çıktı: Şam rejimi bizi kirli savaşa çekmek istiyor

TÜRKİYE’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib’deki bazı askeri gözlem noktalarının rejim güçleri tarafından kuşatılmış olduğuna işaret ederek, “Suriye rejimi Türk askerlerini hedef alarak benim ülkemi kirli bir savaşa çekmek istiyor” dedi. Türkiye’nin güvenliği ve askerlerini hedef alan hiçbir saldırının cezasız kalmayacağını söyleyen Sinirlioğlu, “Burada kırmızı çizgimizden bahsetmiyorum, bu bir uyarı” diye konuştu.

İdlib’de artan gerilimi ve çatışmaları görüşmek üzere toplanan BMGK’da Büyükelçi Sinirlioğlu da bir konuşma yaparak Türkiye’nin pozisyonunu aktardı. Şam’da küçük bir zümre tarafından yönetilen ve Suriye’nin bir kısmını kontrol eden bir rejimin 3 Şubat’ta kasıtlı olarak Türk güçlerini hedef aldığını ve bu saldırıda 7 asker ile bir sivil personelin hayatını kaybettiğini hatırlatan Sinirlioğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin meşru müdafaa amaçlı derhal karşılık verdiğini ifade etti.

MUTABAKATA RAĞMEN

Türk askerlerinin Türkiye ve Rusya arasında Eylül 2018’de imzalanan mutabakat gereği İdlib’de istikrarı ve vilayetin gerginliği azaltma bölgesi olarak kalmasını sağlamak için orada olduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sonuncusu da dahil olmak üzere tüm konuşlandırmalarının Rus yetkililerle koordineli bir şekilde yapıldığını anlatan Sinirlioğlu, tüm uyarılara rağmen rejimin 3 Şubat’ta Türk pozisyonlarına ateş açtığını vurguladı. Sinirlioğlu, rejimin saldırısı üzerine Türkiye’nin askeri gözlem noktalarını korumak ve garantör ülke olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek, gerginliğin tırmanmasını engellemek için İdlib’e ek birlikler konuşlandırmak zorunda kaldığını söyledi.

GÖZLEM NOKTALARINA TACİZ

Büyükelçi Sinirlioğlu, “Bazı gözlem noktalarımız rejim savaşçıları tarafından kuşatılmış durumda ve bugün de (önceki gün) rejim bombardımana devam etti” dedi. Suriye halkının meşru taleplerini karşılamayı reddeden bir “tiran” yüzünden yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, Türkiye’nin Suriye nüfusunun beşte biri olan yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını aktaran Sinirlioğlu, “Şimdi de bu rejim Türk askerlerini hedef alarak benim ülkemi kirli savaşının içine çekmek istiyor” diye konuştu.

TOLERANS GÖSTERMEYİZ

Feridun Sinirlioğlu, Türkiye’nin siyasi bir çözüme inandığını belirterek, “Ancak Türkiye asla hiçbir saldırgan eyleme tolerans göstermeyecek. Türkiye’nin güvenliğini ve Türk askerlerini hedef alan hiçbir saldırı cezasız kalmayacak. Meşru müdafaa hakkımızı kullanmakta asla tereddüt etmeyiz. Burada kırmızı çizgimizden bahsetmiyorum, bu bir uyarı” ifadelerini kullandı.

Suriye rejimine bu ayın sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi ve rejim destekçilerine de bu yönde gerekli adımları atması çağrısında bulunan Sinirlioğlu, “Türkiye, birliklerini çekmeyecek ve gözlem noktalarını terk etmeyecek” dedi.

ABD’DEN TÜRKİYE’YE İDLİB DESTEĞİ

İdlib krizini görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi, herhangi bir karar alamadan sona erdi. ABD’nin BMGK Temsilcisi Kelly Craft, “ABD yönetimi İdlib konusunda NATO müttefiki Türkiye’nin tamamen yanındadır. Esad rejiminin gerekçesiz saldırıları sonucu gözlem noktalarında Türk askerlerinin hayatını kaybetmesine Ankara’nın yanıt verme hakkı bulunmaktadır. Trump yönetimi kararlı bir şekilde Esad, Rusya ve İran adına Hizbullah örgütününü Suriye küzey doğusunda yürüttükleri ve vahşet olarak tarif edilebilecek davranışlarını kınıyor. Suriye’nin kuzeybatısında acil olarak kontrol edilebilen ateşkes ilan edilmesi gerekiyor. Ateşkes ilanında Astana sürecine de güven kalmamıştır” dedi. Bunun üzerine Rusya’nın BMGK Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, “Suriye hükümeti ne zaman toprakları üzerinde kontrolü sağlamayı hızlandırsa ve teröristler kaybetmeye başlasa burada toplanıyoruz. Bu örgütler BM tarafından da resmen terörist ilan edilmiştir” ifadelerini kullandı. (Nerdun HACIOĞLU)