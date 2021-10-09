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Türk bebek Hayato Japonya’nın aranan yüzü

#Hayato Ersoy#Bebek#Japon
Türk bebek Hayato Japonya’nın aranan yüzü

Türk baba ve Japon annenin çocuğu olan Hayato Ersoy, daha 1.5 yaşına basmadan Japonya’da ünlü markaların aranan reklam yüzü oldu. İlk moda çekimini 6 aylıkken gerçekleştiren Hayato, şimdiden birçok moda markasının reklam çekiminde ve dergilerde model olarak yer aldı.

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Geçen yıl dünyaya gelen Hayato, başkent Tokyo’daki mankenlik ajansları sayesinde reklamların aranan ismi oldu. Dünyaca ünlü Japon hazır giyim markalarının modelliğini yapan minik Hayato, ülke genelinde faaliyet gösteren dergilerin de tanıtım yüzü oldu. Oğlunun 1.5 yaşında bu denli popüler olmasına kendisinin de şaşırdığını belirten baba Burak Ersoy, melez çocukların Japonya’da büyük ilgi gördüğünü söyledi. Ersoy, “Tüm yabancı arkadaşlarım, çocuğum olursa model olabileceğini söylemişti ancak inanmamıştım. Hayato doğunca mankenlik ajanslarına kaydolduk. Gördüğümüz talep karşısında şaşkına döndük” dedi.

KORONA YÜZÜNDEN ÇEKİMLERE GİTMEDİK

Minik Hayato için gelen çekim talepleriyle ilgilenen anne Haruka Ersoy ise koronavirüs salgını nedeniyle birçok teklifi geri çevirmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Tam ardı ardına çekim taleplerinin geldiği bir ortamda korona salgını tehlikeli boyutlara ulaştı. Oğlumuza virüs bulaşır endişesiyle birçok ajans ve markanın teklifini geri çevirdik. Ancak salgının iyiye gitmesinin ardından talepleri yeniden değerlendireceğiz” diye konuştu.

Çift, oğullarının ünlü olması yönünde bir beklentilerinin olmadığını da belirterek, “Sevdiği işi yapsın ve mutlu olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Hayato Ersoy#Bebek#Japon