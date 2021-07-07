Türk bayrağına çirkin saldırıya Ankara’dan sert tepki

Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği çirkin olaydan sonra Libya Dışişleri Bakanlığı’na yazılı bir nota verdi ve sözlü uyarıda bulunarak bu tür provokasyonlara karşı gereken önlemlerin alınmasını talep etti.

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeyde önceki gün Hafter milislerinin kontrolünde bulunan Tobruk’u ziyaret etti. Hafter milisleri, Dibeybe’nin geçeceği yola Türk bayrağı sererek başbakanın konvoyunun Türk bayrağını “çiğnemesi” için çabaladı. Hafter yanlısı milislere ait bazı araçların Türk bayrağının üzerinden geçtiği görüldü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, çirkin saldırıyla ilgili “Söz konusu eylemin Türk-Libya kardeşliğini hedef aldığı açıktır. Bağımsızlığımızı ve kutsal değerlerimizi temsil eden bayrağımıza yapılan bu saldırının asla amacına ulaşamayacağını ve gerekli karşılığı herkesten önce dost ve kardeş Libya halkından göreceğini ifade ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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