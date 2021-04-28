Türk bayrağı da yırtmıştı... Yunan çeteci vekil Brüksel’de tutuklandı

Irkçı söylemleri ve Türkiye düşmanlığıyla tanınan Lagos, Avrupa Parlamentosu genel kurulu oturumlarından birinde kâğıda basılı bir Türk bayrağını yırtmasıyla gündeme gelmişti. Lagos, Yunan yargısının Ekim 2020’deki tutuklama kararından bu yana AP üyeliğinden kaynaklanan dokunulmazlığından yararlanarak Brüksel’de yaşıyordu. AP’deki oylamada, Lagos’un dokunulmazlığı 25 oya karşı 658 oyla kaldırıldı. Lagos, oylamadan birkaç saat sonra Belçika polisi tarafından Yunanistan’a iade edilmek üzere tutuklandı. Faşizm karşıtı rap’çi Pavlos Fyssas (34), 2013’te Atina’nın banliyölerinden Keratsini’de bıçaklanarak öldürüldüğünde Lagos, Altın Şafak’ın bölge sorumlusuydu.

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