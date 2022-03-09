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Türk baba savaş nedeniyle ayrı düştüğü ailesine Polonya’da kavuştu

#RUSYA#Ukrayna#Polonya
Türk baba savaş nedeniyle ayrı düştüğü ailesine Polonya’da kavuştu

Rusya’nın saldırılarından kaçan Ukraynalı sivillerin Polonya sınırında bulunan Medika Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Savaş sırasında başkent Kiev’de bulunan Engin Keleş, ailesi ve çocuklarıyla Ukrayna-Polonya arasındaki sınır kapısında kavuştu.

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Keleş yaptığı açıklamada 25 senedir Ukrayna’da yaşadığını belirterek, “Dört çocuğum var. İkisi savaştan dolayı Türkiye’ye gitti. Bir oğlum burada askerde. Bir de küçük bir kızım var. Burada onları karşılıyorum” dedi. Savaşın üçüncü günü patlamalar başladığı sırada Kiev’de olduğunu ifade eden Keleş, “Ailem Çerkassi’de olduğu için oraya dönemedim. Çünkü karşı taraf kapalıydı. Üçüncü gün silahlar patlamaya başlayınca biz nasıl çıkarız diye araç aramaya başladık. Kendi aracımızla Lviv tarafına gelmeye çalıştık. Biraz uzun sürdü ama Lviv’e geldik. Arabayı orda bıraktık. Yürüyerek Ukrayna’dan Polonya tarafına geçtik. Ben buraya geldiğimde 30 kilometreye yakın araç kuyruğu vardı” diye konuştu.

Ailesinin gümrüğün diğer tarafında beklediğini ifade eden Keleş, “Kendileriyle telefonda da görüştüm. Tahmin ediyorum bir saate kadar da bu tarafa geçecekler. Dün Çerkassi’den gece saat 10’da çıktılar. Buraya daha yeni geldiler. Aşağı yukarı 13-14 saatlik bir yol. İki minibüsle çocuklu ailelerle birlikte geldiler” şeklinde konuştu.

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#RUSYA#Ukrayna#Polonya

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