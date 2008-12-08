Türk avukata düşünce özgürlüğü ödülü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Türk avukat ve kadın hakları savunucusu Seyran Ateş, her iki yılda bir düşünce ve basın özgürlüğü için çalışanlara verilen 20 bin avroluk "Johann-Philipp-Palm" adlı para ödülünü aldı.

Baden-Württemberg eyaletindeki Schorndorf kentinde bugün düzenlenen ödül töreninde Ateş'e ve Zimbabveli gazeteci Itai Mushekwe'ye düşünce özgürlüğü için harcadıkları yoğun çaba nedeniyle bu ödül verildi.



Aile ve ceza hukuku konularında uzman olan avukat Ateş'e bu ödülün, baskı altında tutulan özellikle göçmen kökenli kadınların korunmalarına yönelik yaptığı cesur çabalar nedeniyle verildiği bildirildi.



Adını, düşünce özgürlüğünü savunan ve 1806 yılında öldürülen kitap satıcısı Johann Philipp-Palm'dan alan ödül, Uluslararası Af örgütü ve Sınır Tanımayan Gazetecilerin desteğiyle Palm Vakfı tarafından veriliyor.