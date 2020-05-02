Semih ERSÖZLER/DHA
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Türk astrofotoğrafçı çekti! İşte o an
Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün (40), Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydu olan Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) Güneş'in önünden geçişini Almanya’dan görüntülemeyi başardı.
Güneş'in önünde siyah bir leke gibi görünen UUİ'nin 11 Nisan’daki bu geçişi, yalnızca 0.9 saniye gözlemlenebildi. Çektiği yüksek kaliteli 34 kareyi timelapse video haline getiren Ergün'ün fotoğrafları büyük beğeni topladı. Ergün, farklı zamanlarda Uluslararası Uzay İstasyonu’nun geçişini görüntülemeye çalıştığını ancak 10'uncu denemesinde başarabildiğini söyledi.
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