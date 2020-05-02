Türk astrofotoğrafçı çekti! İşte o an

Güneş'in önünde siyah bir leke gibi görünen UUİ'nin 11 Nisan’daki bu geçişi, yalnızca 0.9 saniye gözlemlenebildi. Çektiği yüksek kaliteli 34 kareyi timelapse video haline getiren Ergün'ün fotoğrafları büyük beğeni topladı. Ergün, farklı zamanlarda Uluslararası Uzay İstasyonu’nun geçişini görüntülemeye çalıştığını ancak 10'uncu denemesinde başarabildiğini söyledi.