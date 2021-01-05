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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 20:55 | Son Güncelleme:

Türk askerinden Afganistan'daki yetimlere yardım eli

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Türk askerinden Afganistan'daki yetimlere yardım eli
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Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığınca, Türk Kızılay aracılığıyla Afganistan'daki Alaattin Yetimhanesi'ndeki 247 çocuğa giyecek yardımında bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığımız, Türk Kızılay aracılığıyla Kabil'de bulunan Alaattin Yetimhanesindeki 247 çocuğa eşofman, ayakkabı, çorap ve şapka gibi kıyafetlerden oluşan hediyeler dağıttı." ifadelerine yer verildi.

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