Türk askeri Libya’da istikrar olana kadar kalacak

24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimlere dair Al Jazeera kanalına açıklamalarda bulunan El Mişri, sandık kurulamaması durumunda ülkenin çatışma ortamına geri dönmesinden endişe ettiğini söyledi. El Mişri, Türkiye ile yakın ilişkileri sürdürmek istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde ülkenin yeni Dışişleri Bakanı Najla al-Mangoush, diğer tüm yabancı askerlerle birlikte Türk kuvvetlerinin de ülkeden çekilmesi gerektiğini söylemiş, bu açıklama Libya içinde tepki çekmişti. Dışişleri Bakanı’nın bu açıklamasına ilişkin görüşü sorulan Mişri, “O sahadaki zorluklara hâkim değil” yanıtını verdi.

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