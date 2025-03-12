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Türk askeri, Kosova’da iftar verdi

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#Türk Askeri#Kosova#Ramazan
Türk askeri, Kosova’da iftar verdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 09:20

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığının konuşlandığı Prizren şehrinde bulunan Sultan Murat Kışlası’nda, iftar programı düzenlendi.

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Türk askeri, Kosova’daki Sultan Murat Kışlası’nda iftar verdi.

İftara, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam’ın yanı sıra belediye başkanları, Kosova’daki Türk kurum ve kuruluş temsilcileriyle Türk askerleri ve davetliler katıldı.

Türk askeri, Kosova’da iftar verdi

​​​​​​​Albay Sağlam, iftarın ardından ramazan ayının değerlerine ilişkin bir konuşma yaparak, davetlilerin ramazan ayını kutladı.

Prizren'deki Sultan Murat Kışlası’nda konuşlu Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapıyor.

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#Türk Askeri#Kosova#Ramazan

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