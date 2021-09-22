Türk Armin’den Türkiye’ye ılımlı mesaj

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Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı da olan Armin Laschet (60), seçim çalışmaları ve Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda AA muhabirine açıklama yaptı.

İYİ İLİŞKİLER UMUYORUM



Türkiye’nin NATO üyesi olarak ve Avrupa ile birçok alanda yaptığı işbirliği bakımından ne kadar önemli bir ülke olduğunu bildiğini vurgulayan Laschet, “Bir Türkiye dostu olarak, şansölyeliğimde ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum. Bunun için çalışmamız lazım” değerlendirmesinde bulundu. Laschet, dış politikanın daima gündeminde önemli rol oynadığına işaret ederek “Diğer başbakan adaylarıyla gerçekleştirilen canlı yayınlarda ve seçim kampanyasında dış politika, Avrupa politikası ve güvenlik politikasına ilişkin tek bir sorunun sorulmamasından dolayı da üzüldüm açıkçası” ifadelerini kullandı.

ÜÇ ÖNEMLİ MESELE

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Başbakan seçilmesi halinde ağırlık vereceği başlıca üç meselenin ne olacağına ilişkin soruya Laschet, “En önemlisi pandemiden sonra ekonomik büyümeye geri dönmemiz. İkincisi ülkenin modernleşmesini ilerletmek; dijitalleşmede, yenilikçi girişimlerin kurulmasında. Bunlara enerji dönüşümünü başarmada, iklim değişikliğiyle mücadelede ihtiyacımız var ve dünyaya katkı sağlamak” cevabını verdi. Laschet, göçmenlerin, özellikle de Türk göçmen biyografisine sahip olanların büyük potansiyelinin bulunduğunu gözlemlediğini, bunu, Alman toplumunun da görmesini hedeflediğini ifade ederek, bu potansiyelleri kullanmak, ayrımcılığı azaltmak ve çeşitliliği yaşatmak gerektiğini vurguladı.

MERKEL DÖNEMİ SONA YAKLAŞIYOR

Almanya’da, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerle beraber 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona erecek.

Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz ile Yeşiller Partisi’nin adayı Annalena Baerbock başbakanlık için yarışacak.

Laschet 2005-2010 döneminde Kuzey Ren-Vestfalya’da Aile, Kadın ve Uyum Bakanlığını üstlendi. Görevi sayesinde eyalette yaşayan Türklerle yakın ilişki kurdu. Hatta aşırı sağcılar onu kötülemek için ‘Türk Armin’ lakabını taktı.

Anketlerde birinci sıradaki SPD’nin adayı Scholz, 5-6 puan ile Laschet’in önünde.