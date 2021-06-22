‘Türk Armin’den Türkiye’nin AB üyeliğine ret

Almanya’da 26 Eylül seçimlerine ‘Türk Armin’ lakaplı Armin Laschet liderliğinde katılmaya hazırlanan muhafazakâr Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU), Türkiye’ye Avrupa Birliği (AB) kapılarını kapattı. Seçimlere dönük 139 sayfalık seçim programının “Avrupa” başlıklı bölümünde, “Yeni alınacak üyelerle AB’nin iç birlikteliği zayıflatılmamalı. Birlik Partileri (CDU/CSU) iktidarında Türkiye AB’ye asla üye olamaz” ifadesi yer aldı.

‘SIKI İŞBİRLİĞİ İSTİYORUZ’

“Türkiye’nin Almanya ve AB için stratejik ve ekonomik olarak çok önemi vardır. Ayrıca ülkelerimiz insanların ilişkileri nedeniyle birbirine sıkıca bağlıdır. Bu nedenle biz Türkiye ile sıkı işbirliği yapmak ve açık bir biçimde yapıcı ama eleştirel diyaloğu sürdürmek istiyoruz” satırlarına yer verildi.

Belgede, “Türkiye ile ilişkilerimizin yeni perspektiflere ihtiyacı var. İktidar dönemimizde Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği mümkün olamayacaktır. Onun yerine Türkiye ile daha sıkı ortaklık üzerinde uzlaşacağız” dendi. Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet’e Türk toplumuna yakınlığından ötürü ‘Türk Armin’ deniyor.

MÜLTECİ ANLAŞMASI ELE ALINACAK

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye ile 2016’da imzalanan göç mutabakatının yenilenmesine dair “(24-25 Haziran’daki AB Liderler Zirvesi’nde) Bunun nasıl devam edeceğine dair bir perspektif açmalıyız” dedi. Merkel, Türkiye’nin çok sayıda mülteciyi barındırmasına işaretle desteğin sürmesi hakkına sahip olduğunu ifade etti. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Alman Welt gazetesine verdiği demeçte “Göç konusunda işbirliğini güncelleştirmeliyiz. AB, Türkiye’ye parasal katkıda bulunmalı” dedi.

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