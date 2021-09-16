‘Türk Armin’ sandıkta da gülecek mi?

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ANGELA Merkel, 16 yıllık iktidarın ardından Almanya başbakanlığı koltuğunu bırakmaya hazırlanırken partisi Hıristiyan Demokrat Birlik ve kardeş partisi Hıristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU), Kuzey Ren Vestfalya eyaleti başbakanı Armin Laschet’i yerine aday gösterdi. Anketlerde iyi bir giriş yapan Laschet, kendisine yönelik iddialar ve gaflar sonrasında anketlerde Sosyal Demokrat Parti’nin adayı Olaf Scholz’un gerisine düştü. Ancak anketlerin yanılma payı da göz önünde bulundurulursa, Laschet için henüz yarış bitmiş değil.

MADENCİNİN OĞLU

Armin Laschet, 18 Şubat 1961’de Almanya’nın Belçika ve Hollanda sınırındaki Aachen kentinde bir ev kadını ile madenci bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Hukuk öğrenimi gördü. Üniversiteyi bitirdikten sonra muhabir olarak çalıştı. Yıllarca Aachen Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

18 YAŞINDA CDU’DA

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Henüz 18 yaşındayken 1989 yılında CDU’ya üye oldu. 1994 yılında Federal Meclis milletvekili seçildi. 1999 yılında da Avrupa Parlamentosu milletvekili oldu. 2017 yılından bu yana Almanya’nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’nın (KRV) Başbakanı. Bu yıl ocak ayında CDU Genel Başkanı seçilen Armin Laschet, 19 Nisan’da da Merkel sonrası CDU/CSU’nun başbakan adayı ilan edildi.



GÜLDÜ VE KAYBETTİ

Yeşiller’in başbakan adayı ilan ettiği Annalena Baerbock, anketlerde ilk sıraya yerleşirken temmuz ayında CDU/CSU birinciliği kaptı. Ancak Almanya’nın çeşitli kesimlerini vuran sel felaketleri sırasında Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’le birlikte yaptığı ziyaret sırasındaki tutumu, Laschet’e oy kaybettirdi. Steinmeier teselli konuşması yaparken Laschet’in arka planda gülmesi CDU/CSU’ya desteği düşürdü. O günlerde oy oranı yüzde 27 olan CDU/CSU birden yüzde 20’lere düştü, hatta yüzde 20’nin altını gördü. Anketlerde şimdi SPD’nin adayı Scholz, 6-7 puan farkıyla başı çekiyor. Öte yandan seçmenin yüzde 40’ının henüz kararsız olduğuna dair de anketler söz konusu.



17 Temmuz’da sel bölgesine ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Steinmeier konuşurken Armin Laschet’in arkada gülmesi afetzedelere saygısızlık olarak algılandı.

Kampanya döneminde Laschet’e yönelik çeşitli suçlamalar da gündeme geldi. Laschet’in modacı oğlu Johannes’in araya girmesiyle bir tekstil şirketinden Kuzey Ren Vestfalya hükümetinin 47.5 milyon Euro’luk maske satın alması tartışma yarattı. Johannes Laschet’in iki taraftan da komisyon almadığının anlaşılması Laschet’i rahatlattı. Yine Laschet 2009 yılında piyasaya çıkan ‘Yükselen Cumhuriyeti-Göç Şanstır’ başlıklı kitabında intihal yaptığı suçlamalarına hedef oldu. Özür dilese de prestij kaybı sürdü.

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O LAKABI KÖTÜLEMEK İÇİN KULLANIYORLAR

TÜRKLER ve diğer göçmen kökenlilerle yakın ilişki içinde olan Armin Laschet’e bundan bir süre önce yaptığımız söyleşide ‘Türk Armin’ söyleminin nereden geldiğini sormuştum.

HÜRRİYET YAZARIYDI

“Bu söz, bir zamanlar uyum politikamı ve Türk kökenli insanlara olan takdirimi fazla yakın bulanlar tarafından bir hakaret, küfür olarak düşünülmüştü. Çok sayıda göçmenle çok iyi ilişkilerim var” yanıtını vermişti. Türklerin de yoğun olduğu bir maden kenti olan Aachen’de yaşayan Laschet, Türklerle çocukluğundan beri yakın ilişki içinde oldu. 2011 yılında Hürriyet gazetesinin Avrupa baskısı için köşe yazıları yazdı.

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TÜRKİYE’YE BAKIŞ

Laschet, CDU/CSU’nun Türkiye’nin AB üyeliğine neden sıcak bakmadığı sorumu da şöyle yanıtlamıştı: “AB şu anda bu kadar büyük bir ülkeyi kabul edebilecek durumda değil. Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarındaki eksiklikleri konusunda hâlâ çok endişeliyiz. Türkiye’nin üye olmadan Avrupa pazarına girmesinin yollarını bulmalıyız. Türkiye ile NATO’daki çalışmamızın ötesine geçen yakın ve özel bir ortaklığa ihtiyacımız var.”



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Laschet 1985 yılından beri çocukluk aşkı Susanne ile evli. Johannes ve Julius adında iki erkek ve Eva isimli bir kız evlat sahibi olan çift, Susanne Laschet’e göre mutlu ve sorunsuz bir yaşam sürdürüyor.

Sonradan kitapçı olan, şu anda 51 yaşındaki Susanne Laschet, “Çocuktuk. Ben daha 7 yaşındaydım. Armin o dönemde başka bir kız çocuğunu beğeniyordu. Kavga ettik. Beni dövdü. Ben de anneme gidip, “Anne bugün hayatımın en iğrenç erkek çocuğunu tanıdım” dedim diye anlatıyor o günleri.

Armin Laschet’in moda danışmanı olan büyük oğlu Johannes, zaman zaman babasına hangi kravatı takması gerektiği tavsiyesinde bulunduğunu söylüyor.