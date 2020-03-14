Türk akademisyen: ‘Doğal olduğu’ görüşü hâkim

Akçay, “Çin halkı bu konularda çok apolitik bir halk. Çin yönetiminin kendilerine verdiği bilgiyle idare ederler. Fakat biraz daha elit bir kesim bu konulara meraklıdır. Dün Çin Dışişleri sözcüsünün açıklamalarından sonra birkaç Çinli arkadaşımın hemen bu açıklamaları ön plana çıkaran bazı paylaşımlar yaptığını gördüm. Şimdiye kadarki genel kanı virüsün doğal yollarla bulaştığı yönündeydi. Haber çok yeni olduğu için halk arasındaki yansımalarını ilerleyen günlerde daha iyi gözlemleyebileceğiz” dedi. Akçay, “(Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü) Zhao’nun açıklamalarının ABD’nin Çin’e yönelik suçlamalarının arttığı bir dönemde güzel bir karşı strateji olduğu da vurgulanıyor. Zira ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien daha önce Çin’in salgını örtbas ettiğini ifade etmiş ve bu sebeple dünyanın iki ay kaybettiğini söylemişti. O yüzden bu tür açıklamaların Çin kamuoyundan ziyade dünya kamuoyuna yönelik gerçekleştiğini bilmekte yarar var. Zaten şimdiye kadar Çin yönetimi de hep bunun doğal yollardan yayıldığını ifade etti” dedi.