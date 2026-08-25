Turizmde rota kuzeye kayıyor

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GÜNEY Avrupa’da sıcak hava dalgalarının şiddetlenmesi, turistlerin yaz tatili rotalarını kuzeye kaydırıyor. Turizm sektörünün “serin tatil” olarak adlandırdığı bu eğilim, sıcak bölgeler yerine daha serin destinasyonlarda tatil yapmayı ifade ediyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün 2026 turizm raporuna göre, sıcaklıkların artması serin destinasyonlara ilgiyi artırıyor. Norveç’te tur operatörleri de özellikle temmuz ve ağustos aylarında fiyortlar, yürüyüş ve bisiklet gibi açık hava aktivitelerine talebin yükseldiğini belirtiyor.

AŞIRI İLGİ TEHDİT DE GETİRİYOR

Artan ziyaretçi sayısı, bölgede hassas ekosistemler için ise yeni bir tehdit oluşturuyor. Norveç’in Lofoten takımadalarında 2025’te 807 binden fazla ticari geceleme kaydedildi. İskandinav ülkelerinde kuş kolonileri, ren geyikleri ve hassas bitki örtüsü turist yoğunluğundan etkileniyor. Turizm araştırmacısı Elina Hutton, bazı yürüyüş rotalarının yaklaşık 20 metre genişlediğini ve çevredeki bitki örtüsünün yok olduğunu belirtiyor ve artan turist sayısını yalnızca ekonomik fırsat olarak görülmemesi gerektiğini söylüyor.

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Kuzey ışıkları, turistlerin Finlandiya tercihinde önemli yer.

KUZEY DE ISINIYOR

Uzmanlar, kuzey ülkeleri Norveç, İsveç ve Finlandiya’nın uzun vadede güvenilir bir “serin sığınak” olmayabileceği uyarısında bulunuyor. İklim değişikliği nedeniyle geleneksel olarak serin kabul edilen destinasyonlarda da sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.

Norveç fiyortları son yıllarda büyük rağbet görüyor.