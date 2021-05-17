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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 17.05.2021 - 12:55 | Son Güncelleme:

Turistlerin selfie sevdası facia ile bitti: 7 ölü

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Turistlerin selfie sevdası facia ile bitti: 7 ölü

Endonezya'da selfie çekmek isteyen turistler faciaya neden oldu. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti.

Sosyal medyanın yükselişi ile hayatımıza giren selfie çılgınlığı bu sefer acı bir habere konu oldu. Endonezya'da bir tursit teknesi selfie çekmek isteyen kişiler nedeniyle alabora oldu.

Independet'ın ülke basınına dayandırdığı haberine göre, olay nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Aynı habere göre, turistlerin selfie karesinde yer alamak için hep beraber teknenin bir tarafında yönelmesi sonrası teknenin ağırlık merkezi değişti ve alabora oldu.

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Başka bir iddiaya göre, 13 yaşındaki bir çocuk tarafından idare edilen teknede kapasitesinin çok üzerinde yolcu bulunuyordu.

6.5 metre uzunluğundaki tekne maksimum 14 kişiyi taşımak için tasarlanmıştı. Polisten yapılan açıklamada kaza anında teknede 20 kişinin bulunduğu açıklandı.

Olayla ilgili yapılan açıklamada alabora olan teknede bulunan 11 kişinin bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldığı bilgisi yer aldı.

Aynı açıklamada 2 kişinin hala kayıp olduğu, bu kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünün altı çizildi.

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