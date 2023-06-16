Turistleri 50 metreden itti

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Korkunç olayda 21 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, ciddi şekilde yaralanan 22 yaşındaki arkadaşı helikopterle hastaneye kaldırıldı. Bavyera polisinin açıklamasına göre 30 yaşındaki adam, iki kadınla kaleye giden yoldaki Marienbrücke Köprüsü yakınlarında tanıştı, daha sonra köprüye giden yolun zor olduğu bahanesiyle onları gizli bir patikaya götürdü.

Burada muhtemelen bir cinsel saldırı girişiminde bulunan adam, önce 21 yaşındaki kadını, sonra da ona engel olmaya çalışan arkadaşını dağ geçidinden aşağı ittirdi. Polis, olay yerinden kaçan ABD’li saldırganın cinsel saldırı ve cinayete teşebbüs suçlarından tutuklandığını bildirdi.