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Turistlere sulu protesto

Güncelleme Tarihi:

#Turist#Protesto#Barcelona
Turistlere sulu protesto
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 07:00

Kitlesel turizmi protesto eden aktivistler, Barcelona’daki Sagrada Familia’nın önünde bir tur otobüsüne su tabancalarıyla ‘saldırdı’. Geçen yıl da benzer bir eylem yapan grup, yaz boyunca daha büyük protestolar düzenleyeceklerini duyurdu.

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İspanya’da artan anti-turizm hareketleri, turist sayısının rekor kırması ve yerel halkın ekonomik olarak dışlanması nedeniyle şiddetli protestolara dönüşüyor. Pazar günü tarihi Sagrada Familia bazilikası önünde yapılan protestoda aktivistler, bir turist otobüsünü engelleyip su tabancalarıyla eylem yaptı.

Turistlere sulu protesto

‘TURİST EVİNE DÖN’

Tur otobüsünü engelleyen aktivistler, bir yandan ellerindeki su tabancalarıyla turistleri ıslatırken bir yandan da “Turistler evinize dönün!” sloganı attı. Ayrıca otobüsün camına “Turist merkezli düzene son ver” yazılı bir pankart asıldı. Bir protestocu, eylemin amacını “Buradayız çünkü bu ekonomik modelde her zaman turizmin ön planda olmasından bıktık” ifadeleriyle açıkladı.

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HAZİRANDA BÜYÜK EYLEM

Pazar günü yapılan gösteriye katılan protesto gruplarının temsilcileri ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada “Bölgelerimiz satılık değildir ve turizmin büyümesine sınır koymak acildir” denilirken organizatör grup, 15 Haziran’da ülke çapında daha büyük çaplı protestolar yapılacağını duyurdu. Protestocular, turizmin bölgeyi sömürdüğünü ve yerel ekonominin dönüşmesi gerektiğini savunuyor. Geçen yıl da benzer gösteriler olmuş, binlerce protestocu Barcelona merkezinde yürüyüş yaparak restoranlarda yemek yiyen turistleri ıslatmıştı.

 

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#Turist#Protesto#Barcelona

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