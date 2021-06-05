Turistlere kırmızı halı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti açılım kararları çerçevesinde dün sabah Kıbrıs Rum Yönetimi’yle 9 sınır kapısını, son bir haftada alınmış PCR testi şartıyla karantinasız geçişlere açtı. Başkent Lefkoşa’da Türk ve Rum çarşılarını birleştiren yaya geçiş noktası Lokmacı sınır kapısında, Türk esnaf gelenleri Türkçe, Rumca ve İngilizce “Hoşgeldiniz” yazılı pankartlar ve kırmızı halıyla karşıladı.

Salgın nedeniyle bir buçuk yıl kapalı kalan Lokmacı sınır kapısından ilk 3 saatte 61’i Rum, 93 kişi KKTC’ye giriş yaptı, 84 kişi ise Rum tarafına geçti. Belediye görevlileri, tepkiler üzerine serilen kırmızı halıları kaldırdı. Esnaf, Rum tarafından gelen turistlere lokma ikram etti. Lokmacı kapısı adını, 1974 öncesinde bölgede bulunan lokmacıdan alıyor.

TATAR METEHAN KAPISINDA





Rum lider Nikos Anastasiadis’le kapıların açılması yönünde ortak karar alan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da Rum tarafıyla araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan sınır kapısını ziyaret etti.

TÜRKİYE’YE KARANTİNA KALKTI: ÇİFT AŞI ÇİFT TEST ŞARTI...

Türkiye’den KKTC’ye gelenlere uygulanan 10 günlük karantina dün çift aşılı olanlara, biri uçağa binişte istenen diğeri KKTC’ye gelişte yapılan çift PCR testi şartıyla kaldırıldı. Çift aşısı olmayanlara 10 günlük karantina devam ediyor. Kapalı devre turizm adı verilen aşılı olmayanların elektronik bileklik ve otelden çıkmama şartıyla 5 günlük karantinasız giriş uygulaması da sürüyor. KKTC hükümeti, turuncu kategoride olan Türkiye’deki vaka sayılarına göre, giriş kurallarını güncelleyecek.

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