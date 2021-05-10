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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.05.2021 - 20:39 | Son Güncelleme:

Turistin korku dolu anları! Cam köprü kırılınca mahsur kaldı

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Turistin korku dolu anları! Cam köprü kırılınca mahsur kaldı

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Longcing kentinde bir kişi asma cam köprünün birkaç panelinin kırılması sonucu köprüde bir süre asılı kaldı.

BBC'deki habere göre, Piyan Dağı'nda 100 metre yüksekliğindeki cam köprünün bazı panelleri hızı saatte 150 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle kırıldı.

Olay sırasında köprünün üzerinde bulunan bir turist, yerden 100 metre yüksekte mahsur kaldı.

İtfaiyeciler, köprü çalışanlarından birinin de yardımıyla turisti asılı kaldığı yerden kurtarmayı başardı.

Durumu iyi olan turist, gözlem amacıyla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin'de turistlere yönelik 2 bin 300 kadar cam köprü ve cam yürüme yolu bulunuyor.

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