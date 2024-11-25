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Turist teknesi battı: 17 kişi kayıp

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#Mısır#Kızıldeniz #Turist
Turist teknesi battı: 17 kişi kayıp
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 17:00

Kızıldeniz'de, 45 kişi taşıyan turist teknesi battı. Mısırlı yetkililer, 17 kişinin kayıp olduğunu ancak arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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Mısır'da turist teknesinin batması sonucu 17 kişinin kaybolduğu ve bölgede arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Mısırlı yetkililer, Kızıldeniz'de bir turist teknesinin battığını ve teknedeki 45 kişiden 17'sinin kaybolduğunu açıkladı.

24 Kasım'da Porto Ghalib Limanı'ndan ayrılan ve 29 Kasım'da Hurghada Marina'ya dönmesi planlanan 'Sea Story' adlı teknenin 14 kişilik mürettebatla 31 turist taşıdığı aktarıldı.

Teknenin, iletişimi kaybetmeden önce tehlike sinyali verdiğini kaydeden yetkililer, bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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#Mısır#Kızıldeniz#Turist

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