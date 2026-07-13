Turist teknesi alabora oldu... Vietnam’da facia: 15 kişi öldü

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Yerel yetkililer, 36 kişinin bulunduğu teknenin limandan ayrıldıktan yaklaşık 400 metre sonra şiddetli rüzgâr ve dalgalar nedeniyle devrildiğini açıkladı. Kazada 21 kişi kurtarılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ölenlerin 13 erkek ve iki kadından oluşan Güney Hindistanlı turistler olduğu bildirildi.

VİZESİZ SEYAHAT

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı yayımladı. Son yıllarda Hintli turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Phu Quoc, Vietnam’da yabancı ziyaretçilerin doğrudan giriş yapmaları halinde vizesiz seyahat edebildiği tek bölge olarak biliniyor.