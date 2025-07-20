Tur teknesi alabora oldu, Vietnam’da facia

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VİETNAM’ın kuzeyinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Ha Long Körfezi’nde fırtına faciası yaşandı. 48 yolcu ve beş mürettebat taşıyan ‘The Wonder Sea’ adlı tur teknesi, aniden çıkan şiddetli fırtına nedeniyle alabora oldu.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi, sahil güvenlik botları ve helikopterler sevk edildi. Ancak bölgedeki sert hava koşulları, çalışmaları güçleştirdi. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 11 kişi sağ olarak kurtarıldı, 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 8 kişi için arama çalışmaları gün boyu devam etti.

Teknede bulunanların tamamının Vietnamlı olduğu yaklaşık 20’sinin çocuk olduğu bildirildi.

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UYARILAR DİKKATE ALINMAMIŞ

Vietnam Denizcilik Otoritesi, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. İlk belirlemelere göre fırtına uyarılarının göz ardı edildiği ve teknenin olumsuz hava koşullarına rağmen seyre çıktığı öne sürülüyor. Öte yandan tropikal bir fırtına da bölgeye doğru ilerliyor. Ulusal hava durumu tahminlerine göre, Wipha Fırtınası’nın önümüzdeki hafta Ha Long Körfezi kıyıları da dahil olmak üzere Vietnam’ın kuzey bölgesini vurması bekleniyor.