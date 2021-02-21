Tunus'ta yerel koronavirüs mutasyonu ortaya çıktı!

Başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenleyen Ulusal Aşı Komisyonu Başkanı el-Haşimi el-Vezir, Kovid-19'un yeni yerel bir mutasyonu tespit edildiğini, bu konudaki çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Vezir, ilk incelemelere göre, şu ana kadar yeni mutasyonun pandemi semptomları ve hızlı yayılımına ilişkin bir tehlikenin tespit edilmediğini dile getirdi.

YENİ MUTASYONDAN BİR KİŞİ ÖLDÜ

Vezir, Tunus resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkedeki yerel mutasyondan ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Kovid-19'un yerel mutasyonundan 70 yaşında şeker, tansiyon ve kalp hastası bir kişinin vefat ettiğini açıklayan Vezir, bu kişinin yerel mutasyon tespiti yapılan iki kişiden biri olduğunu aktardı. Vezir, diğer yerel mutasyon taşıyıcısı hastanın ise 17 yaşında biri olduğunu kaydetti.