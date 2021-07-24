MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTunus'ta Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı en yüksek seviyeye çıktı
GeriDünya Tunus'ta Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı en yüksek seviyeye çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 24.07.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Tunus'ta Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı en yüksek seviyeye çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tunus'ta Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı en yüksek seviyeye çıktı

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 317 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 317 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 5 bin 624 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Tunus'ta toplam can kaybı 18 bin 369'a ve vaka sayısı 563 bin 930'a yükseldi, 457 bin 579 kişi sağlığına kavuştu.

: İlginizi Çekebilir

Ülkede en son Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek sayıda can kaybı 205 kişinin hayatını kaybettiği 17 Temmuz'da kaydedilmişti.

Tunus Sağlık Bakanlığı ülkede Kovid-19'un Alfa ve Delta varyantlarının hızla yayıldığı uyarısında bulundu.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi