Tunus'ta koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 43 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 43 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği, hastalıktan bugüne kadar ölenlerin sayısının ise 8 bin 268'e ulaştığı belirtildi.



Yapılan testler sonucu 614 kişinin de enfekte olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 238 bin 613 kişinin Kovid-19'a yakalandığı, bunlardan 205 bin 176'sının iyileştiği kaydedildi.