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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.07.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı

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Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı

Tunus güvenlik güçlerinin gece yaşanan darbeden sonra Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının Tunus'taki ofisine baskın düzenlediği belirtildi.

Darbe girişimine sahne olan Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı

Al Jazeera'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ofislerine sivil giyimli güvenlik güçlerince baskın düzenlendiği ifade edildi.

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Açıklamada, baskından sonra tüm çalışanların ofisten çıkarıldığı, cihaz ve telefonların kapatılmasının istendiği aktarıldı.

Söz konusu baskından önce Tunus güvenlik makamlarından herhangi bir uyarının gelmediği kaydedildi.

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