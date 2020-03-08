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İHA
Haber Giriş: 08.03.2020 - 12:46,Son Güncelleme:/

Tunus'ta bir kişide koronavirüs görüldü, 2 bin kişi karantinada

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Tunus'ta bir kişide koronavirüs görüldü, 2 bin kişi karantinada
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Tunus’ta kesinleşmiş 1 koronavirüsü vakası tespit edilirken, en az 2 bin kişi koronavirüsü şüphesiyle karantina altında tutuluyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü yayılmaya devam ediyor. Korona salgını Kuzey Afrika ülkesi Cezayir başta olmak üzere Fas ve Tunus’a da ulaştı.

Yalnızca 1 kesinleşmiş vakanın bulunduğu Tunus’ta sağlık yetkilileri en az 2 bin kişiyi karantina altında tutuyor. Tunus Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Virüsü tespit etmek için karantinadaki kişilere 5 test yapılıyor. Durumu dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Cumartesi gününe kadar yapılan tüm testler negatif çıktı. Yeni virüs vakaları tespit edilmedi” ifadeleri yer aldı.

Tunus’ta 2 Mart'ta İtalya’dan gelen bir kişide koronavirüsü vakası tespit edilmişti.

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