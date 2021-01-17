Tunus'ta 200 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid el-Hayuni, dün akşam başkent Tunus ve bazı illerde düzenlenen ve emniyet güçleriyle göstericiler arasında arbedenin yaşandığı gösterilere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.



Hayuni, emniyet güçlerinin, kamu ve özel mülke saldıran 200'ün üzerinde göstericiyi gözaltına aldığını söyledi.



Olayların siyasi boyut taşıyıp taşımadığına ilişkin soruya Hayuni, "Hadiselerin arka planını Başsavcılık araştıracak." şeklinde cevaplandırdı.

Tunus Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 14 Ocak'tan itibaren 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.