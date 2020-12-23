Tunus ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı arttı

TUNUS



Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 38 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1605 yeni vaka tespit edildiği, 738 hastanın ise sağlığına kavuştuğu belirtildi. Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 237'ye, vaka sayısı da 123 bin 323'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 95 bin 763'e ulaştı.



BAHREYN



Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 184 yeni vaka tespit edildiği, 124 hastanın ise iyileştiği bilgisi paylaşıldı. Son verilerle toplam vefat sayısının 350, vaka sayısının da 90 bin634 olduğu ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 88 bin 666'ya ulaştı.