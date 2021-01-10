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Hürriyet
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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 10.01.2021 - 08:56 | Son Güncelleme:

Tunus, Lübnan ve Ürdün'de koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler

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Tunus, Lübnan ve Ürdün'de koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler
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Koronavirüs nedeniyle Tunus'ta 45, Lübnan ve Ürdün'de 20'şer kişi hayatını kaybetti.

TUNUS

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 45 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 611 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Buna göre, ülkede salgından ölenlerin sayısı 5 bin 153'e, vaka sayısı da 157 bin 514'e yükseldi.

LÜBNAN

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19'dan 20 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 1590'a yükseldi. 5 bin 414 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı da 215 bin 553'e çıktı. Hastalıktan iyileşenlerin sayısı ise 140 bin 597'ye ulaştı.

ÜRDÜN

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 796 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 4 bin 9'a, vaka sayısının 305 bin 959'a ulaştığı, hastalığı yenenlerin ise 286 bin 983 kişi olduğu kaydedildi.

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