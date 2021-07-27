Tunus Cumhurbaşkanı Said, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin yetkilerini durdurması ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alındı.

Ülkede yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Said, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlı'ğından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, 80. madde çerçevesinde alınan tedbirlerin devleti ve anayasal kurumları korumayı ve toplumsal barışı sağlamayı amaçladığını belirterek, meşruiyete, hak ve özgürlüklere saygı gösterme taahhüdünü teyit etti denildi.



NELER OLMUŞTU?



Tunus'ta hafta sonu Cumhurbaşkanı Said, Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdığını ve Başbakan el-Meşişi'yi görevden aldığını duyurdu.

Said, başbakanı kendi atayacağını ifade etti. Muhalefet, söz konusu olayı bir darbe girişimi olarak duyurdu.

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