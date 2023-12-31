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Tünelleri su bastı: 30 bin yolcu mahsur kaldı

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#İngiltere#Thames Nehri#Tünel
Tünelleri su bastı: 30 bin yolcu mahsur kaldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 07:00

İngiltere’de Thames Nehri’nin altındaki demiryolu tünelinde yaşanan su baskını sonucu tren seferleri iptal oldu.

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Ada’nın güneyinde yer alan Ebbsfleet ile Londra’daki Saint Pancras uluslararası tren istasyonları arasındaki kısımda meydana gelen baskınlar en az 43 tren seferinin iptal edilmesine yol açtı. Baskının özellikle de İngiltere’yi Kıta Avrupası’na bağlayan hatları etkilediği, bu sebepten dolayı yılbaşı kutlamaları için başta Fransa olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine gitmek isteyen yaklaşık 30 bin yolcu istasyonlarda mahsur kaldı. Ülkede yüksek hızlı tren hizmeti veren Eurostar firması, yaptığı açıklamada problemin çözülmesi için yetkililerin çalışmalarını sürdürdüğü, ancak bu süre zarfında iptal edilen sefer sayısının artabileceği uyarısında bulunuldu. Firma, Londra’dan Paris, Brüksel ve Amsterdam’a sefer gerçekleştiren seferlere bilet alan yolcularının bilet ücretlerinin iadesini alabileceklerini veya tarih değişimi yapabileceklerini duyurdu.

 

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#İngiltere#Thames Nehri#Tünel

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