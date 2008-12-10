Tüm yaşıtlarından farklı

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En küçük erkek çocuk - Foto Galeri

Ürdün'ün kuzeyinde Ceraş kasabasında yaşıyor. Annesi, bababası ve iki ağabeyi tamamen normal. Ama o, sadece 5.5 kilo ağırlığında ve 70 santimetre boyunda.



Bu ölcüleriyle "dünyanın en küçük erkek çocuğu" olmaya aday. Ama ailesi onun neden böyle olduğunu hala çözemedi. Gittikleri doktorlar, hormonal bir düzensizlik ya da genetik bir hastalık da belirleyemedi. Aslında sağlıklı.



Ama Hazem Havamdeh adlı 11 yaşındaki "minyatür çocuğun" babası, şimdi bu durumun sebebini öğrenmek için dünyanın dört bir yanındaki doktorlara çağrıda bulunarak yardım istedi.



