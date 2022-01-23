Tüm varyantlarda etkili ilaç geliyor... Virüse tuzak kuracak!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştülerEv sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştüler#Ev Sahibi
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Gedson yeniden Galatasarayda Portekizliler transferin detaylarını açıkladı'Gedson yeniden Galatasaray'da!' Portekizliler transferin detaylarını açıkladı!#Transfer
Son dakika... Düzcede zincirleme kaza Kazaya 30 araç karıştıSon dakika... Düzce'de zincirleme kaza! Kazaya 30 araç karıştı#Düzce
Kar yağışı ne kadar devam edecek Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladıKar yağışı ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı#Kar Yağışı
Koronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEOsu duyurduKoronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEO'su duyurdu!#Koronavirüs
Prof. Dr. Derya Unutmaz duyurdu... Varyant fark etmeksizin virüse tuzak kuracakProf. Dr. Derya Unutmaz duyurdu... Varyant fark etmeksizin virüse tuzak kuracak! #Koronavirüs
Kentin tüm girş-çıkışları kapalı Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyorKentin tüm girş-çıkışları kapalı! Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyor#Konya
Kuzey Marmara Otoyolunda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü, yaralılar varKuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü, yaralılar var#Kuzey Marmara Otoyolu
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
Erken sonuçlar geldi: Omicronda süper bağışıklık müjdesiErken sonuçlar geldi: Omicron'da 'süper bağışıklık' müjdesi!#Omicron
Kayıp yüzde 50ye dayandı Çöküş...Kayıp yüzde 50'ye dayandı! Çöküş...#Kripto Para Piyasası
Buz tutan nehre atlayan kadın bir anda ortadan kayboldu Kocası ve çocukları dehşete düştü...Buz tutan nehre atlayan kadın bir anda ortadan kayboldu! Kocası ve çocukları dehşete düştü...#Rusya
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas Bunu yapabilir mi Kural...F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas! Bunu yapabilir mi? Kural...#Fenerbahçe
HABERLERDünya Haberleri

Tüm varyantlarda etkili ilaç geliyor... Virüse tuzak kuracak!

#Koronavirüs#Derya Unutmaz#İlaç
Tüm varyantlarda etkili ilaç geliyor... Virüse tuzak kuracak

Koronavirüsü önleyen aşılar bir süredir hayatımızda ve kullanımları milyonlarca insanı ölümden kurtarmayı başardı. Bilim insanları ise bir yandan da aşılarla birlikte kullanılacak ve koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirme uğraşındalar. ABD'de yaşayan İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, bu konudaki müjdeyi vererek Kovid'e karşı geliştirdikleri ilacı anlattı...

Haberin Devamı

ABD Connecticut Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Jackson Laboratuvarı Enstitüsü Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz, yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştıkları yeni tip koronavirüs ilaç çalışmasının detaylarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Çalışmaya dair ilk makalenin ön basımının da yayınlandığını belirten Prof. Dr. Unutmaz, "Bu çalışmaya aslında 1,5 yıl önce başladık. Konsept olarak bayağı zamanımızı aldı. Farklı bir yöntem geliştirmek istedik çünkü. Şu anda var olan olan ilaçlar iki gruba ayrılıyor. Bir tanesi sentetik antikorlar ya da akıllı size füzeler dediğimiz monoklonal antikorlar. Ama Omicron ile birlikte bunların çoğu etkisiz hale geldi. Sadece bir tanesi şu anda hala etkili. Diğer tip ilaçlar ise antiviraller. Yani hücrenin içine girdikten sonra virüslere etki eden ilaçlar. Bunlardan da iki tane en önemlisi mlnupiravir ve paxlovid, bunlardan virüsün kaçması biraz daha zor. Biz sadece şu anki varyantlar için değil, gelecekte çıkabilecek tüm varyantları karşılayabilen bir savunma mekanizması oluşturmak istedik" dedi.

Haberin Devamı

Tüm varyantlarda etkili ilaç geliyor... Virüse tuzak kuracak

"HÜCREYE BAĞLANDIĞINI SANIYOR AMA BİZİM MOLEKÜLÜMÜZE BAĞLANIYOR"

Yeni yöntemlerinde virüsün yüzeyindeki çıkıntılı kısımlar, yani anahtar kısmı olan spike (başak) proteinini hedeflediklerini anlatan Prof. Dr. Unutmaz, şunları söyledi: "Virüsün yüzeyindeki çıkıntılı kısımlar anahtar kısımlar yani başak proteini, hücrenin yüzeyindeki Ace-2 denilen reseptöre bağlanıyor. Ace-2 de kilit görevi görüyor. Virüs başak proteini ile bu kilidi açıyor, hücrenin içine giriyor ve sonra da kendisini replike ediyor (kopyalıyor). Hücrenin içine girdikten sonra çoğalırken tabii ki yüzeydeki proteinden de (başak proteini) sentez ediyor virüs. Bu proteinin, yani bu anahtar proteinin bir kısmı da hücrenin yüzeyinde oluşabiliyor. Biz bu iki yönü kendi avantajımıza nasıl çevirebiliriz diye bu yöntemi geliştirdik açıkçası. Birincisi, bu hücre yüzeyindeki kilidi (Ace-2), sentetik biyoloji yöntemleri ile başka bir antikorla birleştirdik. Yani bu kilit, hücrenin yüzeyinde olacağına antikorun yüzeyinde gözüküyor. Böylece virüse tuzak kuruyoruz, virüs hücreye bağlandığını zannediyor ama bizim bu geliştirdiğiniz sentetik moleküle, yani antikora bağlanıyor. Bu şekilde de birinci etapta daha virüsün hücreye girmesini bir miktar önlemiş oluyoruz."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Prof. Dr. Derya Unutmaz koronavirüs ilacı için tarih verdi...Prof. Dr. Derya Unutmaz koronavirüs ilacı için tarih verdi...Haberi Görüntüle

Tüm varyantlarda etkili ilaç geliyor... Virüse tuzak kuracak

"YENİ MUTASYONLARDA DAHA GÜÇLÜ ANTİKOR OLUŞTURACAK"

Prof. Dr. Unutmaz, bu yeni yöntemin, virüste yeni mutasyonlar olması durumunda daha güçlü antikorlar oluşturan bir dizayn olduğunu da anlatarak "Virüsün hücrenin yüzeyindeki bu kilide bağlanma zorunluluğu olduğu için, virüs kendisini geliştirdikçe, yani yeni mutasyonlar oldukça o kilide daha iyi bağlanmasını sağlıyor. Örneğin Omicron'da bu şekilde onlarca mutasyon var ve bu da insan hücresindeki Ace-2 reseptörüne daha iyi bağlanmasını sağlıyor. Bu sayede bizim oluşturduğumuz o tuzak sentetik molekül de daha iyi çalışıyor aslında. Çünkü zaten onun da yüzeyinde aynı kilit kısmı var dedi.

Haberin Devamı

Tüm varyantlarda etkili ilaç geliyor... Virüse tuzak kuracak

Bu sentetik molekülün aynı zamanda virüsü lazerle etiketlemiş gibi "mimleyerekö bağışıklık sisteminin hafıza hücreleri olan T hücrelerine de virüsle enfekte olmuş hücreyi haber verebildiğini anlatan Prof. Dr. Unutmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Arkadaki savunma sistemimize yani T hücrelerimize, bağışıklık ordumuzun keskin nişancılarına virüsün nerede olduğunu haber veren bir sistem sağlıyoruz. Bunun içinde (virüs) hücrenin içine girdikten sonra o hücrenin tespit edilebilmesi lazım. Yine aynı bu sentetik molekül ile biz o hücreleri bir anlamda etiketlemiş oluyoruz. Yani diyoruz ki, şu hücrenin içinde virüs var, T hücrelerine haber veriyoruz; bu sentetik molekülün arka tarafında da bir antikor var T hücrelerine bağlanıyor ve bu şekilde bir yerde köprü görevi görerek hangi hücrede virüs olduğunu T hücrelerine haber veriyor. T hücreleri de virüsle enfekte hücreyi bulup yok ediyor."

Haberin Devamı

Tüm varyantlarda etkili ilaç geliyor... Virüse tuzak kuracak

"KANSER TERAPİLERİNDEN İLHAM ALDIK"

Kanser immünterapisinden ilham alarak bu ilaç adayını geliştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Unutmaz, sözlerini şöyle noktaladı: " Aslında bu yöntemleri biz kanser immünoterapisinden ilham alarak yaptık. Çünkü orada da çok benzer bir strateji var. Hücreleri Car-T denen bir mekanizmayla programlıyorsunuz, kanser hücresini etiketliyorsunuz, T hücresine işaret ediyorsunuz kanser hücresini tanımasını ve öldürmesini sağlıyorsunuz. Biz burada kanser hücresi yerine, virüsle enfekte olmuş hücreyi etiketlemiş ve onu yok etmiş oluyoruz. Şu anda laboratuvar sürecini tamamladık, hayvan deneyleri, preklinik deneylere geçiyoruz. Tabii fareler üzerinde deneme yapacağız, bakalım farelerde de önleyebilecek miyiz aynı düşündüğümüz gibi. Tabii ki herhangi bir yan etkisi olabilir mi, onlara da bakmak gerekiyor. Ondan sonra faz çalışmalarına başlanması gerekiyor. Tabii bu virüs hepimizi çok şaşırtıyor. Omicron hiç beklemediğiniz bir varyanttı, ileride yepyeni bir varyant daha çıkabilir, daha ölümcül olabilir, virüs kendisini çok daha hızlı bir şekilde değiştirebilir. Bunlara karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini düşündük."

Gözden Kaçmasın

Erken sonuçlar geldi: Omicronda süper bağışıklık müjdesiErken sonuçlar geldi: Omicron'da 'süper bağışıklık' müjdesi!Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Derya Unutmaz#İlaç

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe