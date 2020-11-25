Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azeri ordusunun ele geçirdiği Ağdam kentini ziyaret etti. Eşi Mehriban Aliyeva ile birlikte kendi kullandığı araçla bölgeye giden Aliyev, kentte ayakta kalan tek yapı olan Ağdam Ulu Camisi’ni ziyaret etti. Zemin harap halde olmasına rağmen camiye ayakkabılarını çıkararak giren Aliyev, görevlilere Mekke’den getirtilen Kuran-ı Kerim’i teslim etti.

‘CAMİLERİ KAPATANLAR MI BİZİ ELEŞTİRECEKLER’

Ağdam’da açıklamalarda bulunan Aliyev, bazı Batılı liderlerin, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı bölgelerdeki Hıristiyan mabetlerinin akıbetine yönelik endişelerini dile getirdiklerini anımsatarak, “Hiç kimsenin, özellikle İslamofobik duyguları ateşleyen Batılı liderlerin endişelenmesine gerek yok. İslami değerlere hakaretleri görmezden geliyorlar, hatta hakaret edenleri haklı çıkarıyorlar. Onların bu konuda konuşmaya hakkı yok. Arazimizdeki tüm mabetler bizim tarihi servetimizdir. Camileri kapatanlar mı bizi eleştirecek? Camilere domuz kafası atanlar mı bize ders verecek? Tüm tarihi eserlerimiz korunmaktadır” dedi.

‘TEK KURŞUN ATMADAN ALDIK’

Ağdam’a harekât düzenlenmemiş olmasının bilinçli bir tercih olduğunu, Ermenistan kuvvetlerinin Ağdam istikametinde 5 ayrı savunma hattı hazırladığını söyleyen Aliyev, “Bu hattın üzerine ordumuzu yönlendirmiş olsaydık büyük can kaybı kaçınılmaz olurdu. Biz güneyden onların arkasına çıkmayı başardık. Böylece üçlü anlaşmayla şehri Ermeni kuvvetlerinden tek bir kurşun sıkmadan geri aldık” diye konuştu.

Bu arada, Rusya arabuluculuğunda varılan anlaşma kapsamında son Ermeni birliği de dün Kelbecer’den ayrıldı. Bölgeye bugün Azerbaycan güçlerinin girmesi bekleniyor. Bakü yönetimi, kötü hava koşulları nedeniyle Ermenistan’a sivillerin bölgeden tahliyesi için 10 gün ek süre vermişti.

AKAR: MEHMETÇİK KARABAĞ’DA DEVRİYE YAPACAK

TBMM’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk askerinin Karabağ’da devriye görevi yapacağını söyledi. Azerbaycan-Ermenistan anlaşması sonrası Rusya ile imzalanan muhtıraya ilişkin bilgi veren Akar, “Bir taraftan orada gözlem noktalarında devriye olarak görevlerimiz olacak, diğer taraftan oradaki ortak harekat merkezinde arkadaşlarımız olacak” dedi. Edinilen bilgiye göre, Türk askerinin Karabağ’da kurulacak Azerbaycan gözlem noktaları arasında kara devriyeleri gerçekleştirmesi planlanıyor.

Uğur ERGAN/ANKARA