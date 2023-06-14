Tüm gözler Türkiye'nin atacağı adımda... İsveç'e kötü haber Almanya'dan geldi!

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İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı.

İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.

1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.

Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç'e kötü haber Almanya'dan geldi.

İsveç'in üyelik sürecini mercek altına alan Alman RND 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi şimdi üyelik kapısını aralıyor mu?' sorusuna yanıt aradı.

Gerd Höhler imzalı haberde 'Şimdiye kadar buna dair bir işaret yok. İsveç muhtemelen sonbahara kadar beklemek zorunda kalacak' ifadelerine yer verildi.

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Türkiye'yi ikna etmek için aralarında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de bulunduğu pek çok liderin girişimde bulunduğunu yazan RND 'Ancak Erdoğan şimdiye kadar vetosuna bağlı kaldı' dedi.

İsveç'in Türkiye'nin onayını almak için zamanının daraldığını yazan RND şu değerlendirmede bulundu;

'İsveç'in üyeliğinin Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesinde kesinleşip kesinleşmeyeceği şüpheli. Zaman daralıyor. İsveç'in ittifaka kabulünü onaylaması gereken TBMM, Haziran ayı sonunda yaz tatiline girecek.'

Paludan'ın skandal eyleminin ardından resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan İsveç başbakanı Ulf Kristersson, 'İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez' demişti...

'ERDOĞAN KAPIYI KAPATTI'

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) ise Erdoğan'ın Vilnius zirvesinde İsveç'in NATO üyeliğine kapıyı kapattığını yazdı.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in gelecek ay Vilnius'ta yapılacak zirvede NATO'ya katılmasına kapıyı kapatarak, geçtiğimiz günlerde PKK destekçilerinin gösteri yapmasına izin verdiği için Stockholm'ün sözlerini yerine getirmek için yeterince şey yapmadığını söyledi' denildi.

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Haberde Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamalarına da yer verildi ve ifadelere yer verildi;

'Türk lider Stoltenberg bize bu görüşleri dile getirirken maalesef o dönemde İsveç'te yine teröristler sokaklarda gösteri yapıyordu. Artık bu tablo içerisinde bu işe olumlu yaklaşamayız dedi.'

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'İsveç'te PKK bağlantılı kişilerin varlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkenin NATO'ya katılma girişimlerinin önündeki en büyük engel oldu' değerlendirmesinde bulunan MEE 'Buna cevaben İsveç, bir anayasa değişikliğini kabul etti ve ülkedeki terörist gruplara karşı harekete geçilmesini sağlamak için yasaları revize etti' dedi.

YASA İLE NELER DEĞİŞTİ?

1 Haziran’da yürürlüğe giren yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezasının önü açıldı.

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Ayrıca yasa ile terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da yetkileri genişledi.