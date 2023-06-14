×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Tüm gözler Türkiye'nin atacağı adımda... İsveç'e kötü haber Almanya'dan geldi!

Güncelleme Tarihi:

#İsveç#NATO#Dünya
Tüm gözler Türkiyenin atacağı adımda... İsveçe kötü haber Almanyadan geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 14:18

Dünyanın gözü Türkiye'nin İsveç konusunda atacağı adımda. İttifaka üyelik için Ankara'dan gelecek cevabı bekleyen İsveç'e kötü haber Almanya'dan geldi. İngiliz MEE ise Erdoğan'ın açıklamalarını manşetine taşıdı...

Haberin Devamı

İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı.

İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.

1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.

Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç'e kötü haber Almanya'dan geldi.

Gözden KaçmasınErdoğanın Şuşa mesajı dünyada böyle yankılandı: Türkiye hazır olduğunu açıkladıErdoğan'ın Şuşa mesajı dünyada böyle yankılandı: Türkiye hazır olduğunu açıkladıHaberi görüntüle

İsveç'in üyelik sürecini mercek altına alan Alman RND 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi şimdi üyelik kapısını aralıyor mu?' sorusuna yanıt aradı.

Gerd Höhler imzalı haberde 'Şimdiye kadar buna dair bir işaret yok. İsveç muhtemelen sonbahara kadar beklemek zorunda kalacak' ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Türkiye'yi ikna etmek için aralarında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de bulunduğu pek çok liderin girişimde bulunduğunu yazan RND 'Ancak Erdoğan şimdiye kadar vetosuna bağlı kaldı' dedi.

İsveç'in Türkiye'nin onayını almak için zamanının daraldığını yazan RND şu değerlendirmede bulundu;

'İsveç'in üyeliğinin Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesinde kesinleşip kesinleşmeyeceği şüpheli. Zaman daralıyor. İsveç'in ittifaka kabulünü onaylaması gereken TBMM, Haziran ayı sonunda yaz tatiline girecek.'

Tüm gözler Türkiyenin atacağı adımda... İsveçe kötü haber Almanyadan geldi
Paludan'ın skandal eyleminin ardından resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan İsveç başbakanı Ulf Kristersson, 'İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez' demişti...

'ERDOĞAN KAPIYI KAPATTI'

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) ise Erdoğan'ın Vilnius zirvesinde İsveç'in NATO üyeliğine kapıyı kapattığını yazdı.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in gelecek ay Vilnius'ta yapılacak zirvede NATO'ya katılmasına kapıyı kapatarak, geçtiğimiz günlerde PKK destekçilerinin gösteri yapmasına izin verdiği için Stockholm'ün sözlerini yerine getirmek için yeterince şey yapmadığını söyledi' denildi.

Haberin Devamı

Haberde Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamalarına da yer verildi ve ifadelere yer verildi;

'Türk lider Stoltenberg bize bu görüşleri dile getirirken maalesef o dönemde İsveç'te yine teröristler sokaklarda gösteri yapıyordu. Artık bu tablo içerisinde bu işe olumlu yaklaşamayız dedi.'

Gözden KaçmasınVe Putin sessizliğini bozdu... Rus liderden itiraf gibi sözlerVe Putin sessizliğini bozdu... Rus liderden itiraf gibi sözlerHaberi görüntüle

'İsveç'te PKK bağlantılı kişilerin varlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkenin NATO'ya katılma girişimlerinin önündeki en büyük engel oldu' değerlendirmesinde bulunan MEE 'Buna cevaben İsveç, bir anayasa değişikliğini kabul etti ve ülkedeki terörist gruplara karşı harekete geçilmesini sağlamak için yasaları revize etti' dedi.

YASA İLE NELER DEĞİŞTİ?

1 Haziran’da yürürlüğe giren yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezasının önü açıldı.

Haberin Devamı

Ayrıca yasa ile terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da yetkileri genişledi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsveç#NATO#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

#Seyahat
Aileler dikkat Tek kullanımlık elektronik sigaralar çocukların ve gençlerin cebinde... ‘Temizlikte kullanılan kimyasalları ciğerlerinize çekiyorsunuz’

Aileler dikkat! Tek kullanımlık elektronik sigaralar çocukların ve gençlerin cebinde... ‘Temizlikte kullanılan kimyasalları ciğerlerinize çekiyorsunuz’

#Elektronik Sigara
Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... 'İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik'

#Dominique Nobes