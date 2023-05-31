Tüm gözler Türkiye'nin atacağı adımda... ABD'den gelen açıklama İsveç'in son umudu oldu

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İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı.

İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi. 1 Haziran'da yürürlüğe girecek olan yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.

Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç'in umutları ABD'den gelen açıklama ile canlandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması için Türkiye’ye çağrıda bulunarak, 'Önümüzdeki haftalarda bu sürecin tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz' dedi.

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Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta yapılacak olan NATO Zirvesi’ne kadar ABD’nin bu konuda çalışmaya devam edeceğini açıklayan Blinken, İsveç’in NATO üyelinin onaylamak için zamanın geldiğini ve ilerlememek için hiçbir neden olmadığını ileri sürdü.

Türkiye önemli ve meşru endişelerini dile getirdiğini ve İsveç ve Finlandiya’nın da bu endişelere yönelik adımlar attığını belirten Blinken, 'Önümüzdeki haftalarda bu sürecin tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz. Olabileceğinden ve olması gerektiğinden şüphemiz yok ve olmasını bekliyoruz' dedi.

Türkiye karşıtı ABD'li senatör Menendez Biden yönetimine rağmen 20 milyar dolarlık F-16 anlaşmasına muhalefet şerhini kaldırmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Erdoğan'ın NATO müttefiklerine ve komşularına karşı 'daha az kavgacı' bir tutum sergilemesi gerektiğini iddia eden Menendez şu ifadeleri kullandı;

'Şimdi asıl önemli olan Erdoğan'ın nasıl ilerlemek istediğiniz. Eğer bugüne kadar olduğu yerden başka bir yön seçmek isterse bunu görmeyi dört gözle bekliyorum.'

Blinken'in açıklamaları İsveç'in gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Dünya ise tabiri caizse Türkiye'nin atacağı adıma kilitlendi.

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Ancak Stockholm'deki terör provokasyonu İsveç'in üyelik sürecini bir kez daha sorgulanır hale getirdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları, parlamento binasının dış cephesine örgütü simgeleyen paçavranın görselini yansıttığı videoyu paylaştı.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ: SORUMLULARI YARGILAYIN

Uluslararası haber ajansları Ankara'nın bu terör provokasyonunun ardından harekete geçtiğini ve sorumluların yargılanmasını talep ettiğini duyurdu.

Haberlerde Türkiye'nin bu durumu 'kabul edilemez' olarak nitelendirdiği ve kınadığı bilgisinin altı çizildi.

YASA İLE NELER DEĞİŞECEK?

1 Haziran’da yürürlüğe girecek olan yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezası verilebilecek.

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Ayrıca yasa ile terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da yetkileri genişleyecek.