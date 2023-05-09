Tüm gözler Türkiye'de... Komşu adını koydu: En kritik seçim

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Dünya Ankara'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Türkiye'yi mercek altına alan Alman basını ülkedeki oy yönelimi değerlendirdi.

Yurtdışında kullanılan oyların çoğunun tamamlandığını belirten Tagesspiegel Almanya'daki Türklerin çoğunun bugüne kadar Erdoğan'ı tercih ettiğini yazdı.

Gözden Kaçmasın Seçime günler kala dikkat çeken Erdoğan analizi Haberi görüntüle

Gazeteci ve Türkiye uzmanı Oliver Mayer-Rüth, Ippen.Media'ya verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi;

'Almanya'da yaşayan oy veren Türklerin çoğu dindar, muhafazakar ve milliyetçi ve yine Erdoğan'a oy verecekler. Erdoğan, Türkiye'de 2018 seçimlerini yüzde 52'nin biraz üzerinde oyla kazanırken, Almanya'da yüzde 60'tan fazla oy aldı.'

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Spiegel 'Seçimlere birkaç gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete yönelik üslubunu keskinleştirdi' dedi.

Hindistan'da İngilizce yayın yapan haber kanalı Wion ise 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden bir hafta önce İstanbul'da güç gösterisi mitingi düzenledi' değerlendirmesinde bulundu.

ABD merkezli National Interest 'Türkiye, Washington ile Seçim Sonrası Sıfırlama İstiyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde seçim sonrası ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılmak istendiği iddiasına yer verildi.

Washington Post seçim sonuçlarının Ortadoğu ve dünyanın dört bir yanında yakından izleneceği yorumunda bulundu.

İngiliz Independent gazetesi Erdoğan'ın muhalefeti LGBT yanlısı olmak ile suçladığını yazdı. Haberde Erdoğan'ın 'AK Parti ve ittifakımızdaki diğer partiler asla LGBT yanlısı olmayacak çünkü aile bizim için kutsaldır' sözüne yer verildi.

Yunan Kathimerini ise 'Erdoğan seçim mitinginde muhalefete 'LGBT yanlısı' dedi' başlığını tercih etti.

Skai Türkiye'deki son gelişmeleri almak için İstanbul'daki muhabirine bağlandı. Haberde 'Erdoğan İmamoğlu'nun otobüsüne düzenlenen taşlı saldırının ardından 'kendi provokasyonlarıyla yaygara koparıp sonra da utanmadan şehirlerimizi lekelemeye çalışıyorlar' dedi' ifadesine yer verdi.

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CNN Yunanistan çoğu Avrupa ülkesinde oy verme işleminin sona erdiği bilgisini okurları ile paylaştı.

To vima 'Atina sandıktan ne bekliyor?' sorusunu sordu. Haberde Atina'nın resmi olarak gözlemci konumunda kaldığı ve pozisyon almadığı belirtildi.

'TÜRKİYE'DEKİ EN KRİTİK SEÇİM'

İngiliz Financial Times gazetesinin analizine haberinde yer veren In.gr 'Pazar günü Türkiye'de yapılacak seçimler ülkede gerçekleşen en kritik seçim olacak' dedi.

'Bir haftadan kısa bir süre sonra, 14 Mayıs'ta Türkiye, bir dönüm noktası olabileceği düşünülen bir seçim için sandık başına gidiyor' diyen India Today şu değerlendirmede bulundu;

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'Muhalefet partilerinden oluşan koalisyon geçen Şubat ayında Erdoğan'ın yirmi yıllık iktidarını bozma umuduyla kuruldu.'