Tüm gözler Tahran'a çevrilmişti! İsrail'e yanıtı İran değil onlar verecek...

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İsrail ordusunun önceki akşam Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Hizbullah karargâhına yönelik gerçekleştirdiği hava bombardımanında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın (64) öldüğü açıklandı.

ÜST DÜZEY İSİMLER ÖLDÜRÜLDÜ

Dün sabah saatlerinde İsrail ordusu, Nasrallah’ın öldürüldüğünü resmi olarak duyururken birkaç saat sonra Hizbullah, ‘Direnişin efendisi, salih kul Seyyid Hasan Nasrallah şehit oldu’ diyerek ölümü doğrulayan bir açıklama yaptı. Nasrallah’ın yanı sıra Güney Cephesi Komutanı Ali Karaki’nin de öldüğü belirtildi.

İsrail Ordusu bugün de Hizbullah’ın Önleyici Güvenlik Birimi Komutanı ve Yürütme Konseyi Üyesi Nebil Kaouk’un dün gece düzenlenen bir suikastla öldürüldüğünü duyurdu.



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İsrail'den gelen peş peşe saldırılar sonrası dünyadaki tüm gözler İran'a çevrildi. ABD'li New York Times gazetesinde yer alan bilgilere göre, İran hükümeti içinde, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesine nasıl yanıt verileceği konusunda görüş ayrılıkları var. Haberde İran liderliğindeki muhafazakarların, Tahran'ın en güçlü şekilde verilmesi yönünde baskı yaptığı, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan liderliğindeki ılımlıların ise itidal çağrısı yaptığı iddia edildi.

Gazetenin iddiasına göre Pezeşkiyan, bunun Netanyahu'nun savaşı genişletmek için kurduğu bir tuzak olduğunu düşünüyor ve İran'ın bu tuzağa düşmemesi gerektiğini belirtiyor.



Nasrallah'ı tanıyan, ismi açıklanmayan dört İranlı yetkili NYT'ye yaptıkları açıklamada İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in arkadaşının ölümüyle derinden sarsıldığını, yas tuttuğunu ancak sakin ve pragmatik bir duruş sergilediğini söylediler.

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Nasrallah'ın ölümünden sonra açıklama yapan Hamaney öfke yerine ölçülü bir tonu tercih etti. Analistlere göre Hamaney burada İsrail'e verilecek herhangi bir yanıtın İran değil Hizbullah tarafından yönetileceğini ve İran'ın destekleyici bir rol oynayacağını işaret etti.

İsrail ile topyekün savaş veya ülkesinin çıkarlarını koruma konusunda bir karar vermek zorunda kalan Hamaney'in ihtiyatlı davrandığı düşünülüyor. Devrim Muhafızları başkomutanı General Hüseyin Selami de İsrail'e darbe vuracak olanların "Hizbullah, Hamas ve diğer Filistinli gruplar" olacağını söyledi.



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İran'ın İsrail'e doğrudan cevap verip vermeyeceğine ilişkin tartışmalar devam ederken, ABD olası bir İran misillemesine hazırlanmaya başladı bile.

Washington, Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından ne olacağını tahmin etmekte zorlanırken, ABD başkanı Joe Biden bugün yaptığı açıklama ile Hizbullah liderinin öldürülmesini "bir adalet ölçüsü" olarak değerlendirdi.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, son saldırı, Amerika Birleşik Devletleri ile yakın müttefiki İsrail arasındaki iletişim kopukluğu hakkında çok daha fazla soru işaretini gündeme getirdi.



İsrail peş peşe düzenlediği saldırıların detaylarını ABD ile paylaşmazken, ABD tarafından sunulan 21 günlük ateşkes teklifi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından reddedildi. Ateşkes her geçen gün daha da uzak bir seçenek haline geliyor.

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Üst düzey yönetim yetkililerinden biri gazeteye yaptığı açıklamada, ABD'nin İran ya da vekillerinden gelecek saldırılara yanıta hazırlandığını açıkladı.