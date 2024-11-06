Tüm gözler First Lady Trump'ın üzerindeydi... Gülümsemesi gözlerden kaçmadı... Melania Trump Kimdir?

Haberin Devamı

ABD'de gerçekleşen 60. Başkanlık seçim yarışının ardından eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, 47. ABD Başkanı seçildi.

Trump, zafer konuşması için kürsüye gelirken yanında eşi Melania Trump'ın yer alması ve Melania'nın yüzünün gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

Trump ve yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels arasındaki "sus payı" davasının sürdüğü sırada boşanacağı iddia edilen Melania, kürsüye yürüyen Donal Trump'ın elini bırakmadı.

Melania'yı yanağından öpen 78 yaşındaki Trump, yeniden First Lady olan Melania'ya bağlılığı için teşekkür etti ve "insanlara yardım etmek için çok çalıştığı" için övdü.

Haberin Devamı

Eşinin seçim kampanyalarında çoğunlukla yer almayan Melania, Trump'ın en küçük çocuğu Barron ile kürsüye çıkarken yanlarında Donald Jr., Eric, Ivanka ve Tiffany yer aldı.

EKİM AYINDA BİR ETKİNLİĞE KATILDI

Kızı, oğlu ve Cumhuriyetçi Parti'den pek çok kişi Trump'ın 2024 seçim kampanyasına katılırken, Melania Trump kritik etkinliklerde yer almamayı tercih etti.

Boşanma davası açacağı iddialarına rağmen Melania, Ekim ayı sonunda Madison Meydanı'ndaki bir etkinlikte eşine destek olmak amacıyla yer aldı.

ABD'li milyarder Elon Musk tarafından kürsüye çıkarılan Melania, sadece beş dakika konuştu ancak konuşması siyasetten epey uzaktı.

Melania, konuşmasında "New York'un ve Amerika'nın sihrini geri kazanması gerektiğini" belirtti ve Kamala Harris'e oy vermenin "Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açarak milyonlarca hayata mal olabilecek bir kumar" olduğu konusunda uyardı.

Trump'ın Biden ve Harris ile gerçekleştirdiği başkanlık münazarılarına katılmayan Melania, Florida Palm Beach'te eşi ile birlikte oyunu kullandıktan sonra Trump'ın kampanya merkezine uğradı.

Haberin Devamı

SEÇİM GECESİNİ MALİKANEDE GEÇİRDİ

Melania'nın sahnede yer almasının yanı sıra Ivanka Trump'ın da babasına eşlik etmesi dikkat çekti.

Donald Trump'ın ilk eşi Ivana Trump'tan olan 43 yaşındaki Ivanka, seçim gecesini 43 yaşındaki eşi Jared Kushner ile birlikte Mar-a-Lago'daki Trump malikanesinde geçireceğini doğrulamıştı.

Seçim kampanyalarından uzak duran Ivanka, Trump'ın zaferinin yaklaşmasıyla birlikte Mar-a-Lago'daki malikaneden ailesiyle birlikte Florida'daki konuşma alanına geldi.

MELANİA TRUMP KİMDİR?

Resmi olmayan sonuçlara göre 47. ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın eşi eski manken Melani Trump, 26 Nisan 1970'te Slovenya'nın Novo Mesto şehrinde dünyaya geldi.

Haberin Devamı

Asıl adı Melania Knauss olan First Lady, genç yaşta modellik kariyerine başladı ve 1996'da Amerika'ya taşındıktan sonra New York'ta adını duyurdu.

2005 yılında Donald Trump ile evlenen Melania, bu evlilikten Barron Trump adında bir erkek evlat dünyaya getirdi. Kamuoyunun dikkatini ise 2016 yılında Trump'ın ABD'de başkan seçilmesi First Lady olarak dikkat çekti.

Beyaz Saray'daki hayatını özel hayatını gizli tutması gözlerden kaçmayan Melania, Donald Trum'ın politikalarından bağımsız bir tutum sergileyerek sosyal projelere destek vermesiyle tanınırlığını daha da arttırdı.