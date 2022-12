Tansiyonu yükselten zirve: 3.5 yıl sonra bir ilk... Sergey Şoygu'ya ne oldu?

24 Şubat'ta Başlayan Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelmek için Minsk’e gitti.

Belarus’un hem Rusya ile hem de Ukrayna ile sınırı bulunuyor. Dolayısıyla ziyaret tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ziyaretin hemen öncesinde Rusya Savunma Bakanlığı'nın Belarus ile ortak askeri tatbikat açıklaması yapması tartışmalara tuz biber oldu.



Ziyarete ve tatbikat açıklamasına tepki gösteren Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin ise “Rusya ve Belarus sınırı boyunca savunma hatlarımızı kuvvetlendiriyoruz” dedi.

Belarus, kendi birlikleriyle şu ana kadar savaşa dahil olmasa da işgalin başlangıcında Rus birliklerinin topraklarını kullanmasına izin verdi.

Ancak Moskova’nın, savaşa katılması yönünde Minsk üzerinde baskısını artırdığına yönelik haberler var.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise söz konusu haberleri "tamamen aptalca, temelsiz uydurmalar" olarak nitelendirerek yalanladı.

3 BUÇUK YIL SONRA BİR İLK

Putin ile Lukaşenko üç buçuk yıl sonra ilk kez Belarus’ta bir araya geldi.

İki saatten uzun süren görüşme “çalışma ziyareti” olarak nitelendirildi.

Görüşmede neler konuşulduğu henüz bilinmezken, ortak basın toplantısında konuşan Putin, Rusya'nın kimseyi "sindirmek" istemediğini söyledi.

Putin, Rusya’nın Belarus’la yaratmak istediği entegrasyonun “bazı düşmanlar” tarafından engellenmek istendiğini de sözlerine ekledi.



Peki Rus lider Belarus'a neden şimdi gitti?

İki lider ekonomik ilişkiler, ticaret ve aynı zamanda güvenlik gibi konularda çok fazla konuşsa da, çok az ipucu vardı.

Putin, Belarus’a ait bazı askeri uçakların, potansiyel olarak nükleer füze taşıyabileceği şekilde yeniden donatıldığını ve Rusya’nın Belarus ordusuna eğitim için yardım ettiğini bildirdi.

Buna karşılık Lukaşenko ise Belarus'a S-400 hava savunma sistemi ve İskender balistik füze sistemi sağladığı için kendisine teşekkür etti.

“Ukrayna” kelimesi, neredeyse hiç geçmedi.



Ancak ziyaret, Putin’in Belarus’tan olası bir kara harekatına destek istediği yönündeki spekülasyonları da artırdı.

Bu gerçekten de sadece bir söylenti olabilir. Ya da Ukrayna’nın kuzeydeki Belarus sınırına asker yığmasını sağlamak için yapılmış bir taktik.

Ancak birkaç bin Rus askerinin halihazırda Belarus’ta olduğu ve orada ortak tatbikatlara katıldığı da bildirilenler arasında.

Lukaşenko, şimdiye kadar kendi birliklerinin Ukrayna’da savaşmasına isteksiz davrandı.Bunun devam edip etmeyeceğini görmek için tüm gözler Minsk'te olacak.

