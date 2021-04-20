Son dakika haberi: Tüm dünyada infiale yol açmıştı! George Floyd cinayeti davasında karar açıklandı

Minneapolis Polis Departmanı'nın eski memurlarından 44 yaşındaki Derek Chauvin'in George Floyd'u boynuna diziyle basarak vahşice öldürdüğü cinayete ilişkin davada karar açıklandı.

Jüri üyelerinin karar üzerinde mutabakata vardığı belirtilirken, Chauvin hakkındaki 3 suçlamanın tamamından suçlu bulundu.

Karar sonrası Chauvin kelepçelenerek tutuklanırken, Floyd ailesinin avukatı kararı "tarihte bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

CNN'in haberine göre; jüri üyeleri dün karara ilişkin kendi aralarında dört saat görüşmüş, görüşmelerini bugün sabah sürdürmüştü.

Eski polis memuru Derek Chauvin

NE OLMUŞTU?

Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de siyah ABD vatandaşı George Floyd'u boynuna dakikalarca diziyle baskı yaparak öldürmüştü. Dehşet dolu anları yansıtan görüntüler yayınlanınca başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde ırkçılık karşıtı eylemler düzenlenmişti.

Chauvin ikinci ve üçüncü dereceden adam öldürme suçlarından yargılanıyordu. Eski polis memuru, mahkemede yaptığı savunmada suçsuz olduğunu savunmuştu.

Üçüncü dereceden cinayet tasarlamadan, planlamadan ölüme sebep olma suçunu içerirken, ikinci dereceden cinayet ise olay anında gösterilen tepki veya dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma suçlarını kapsıyor.

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