Tüm dünyanın gözü Ukrayna'dayken Tayvan'dan dikkat çeken hamle!

Haberin Devamı

Tüm Dünya haftalardır nefesini tutmuş Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı takip ederken dünyanın diğer bir köşesinden flaş bir haber geldi.

Aylardır olası bir Çin işgaline karşı hazırlık yapan ada ülkesi Tayvan halka 'hayatta kalma' el kitabı dağıtmaya başladı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, halk için hazırlanan 28 sayfalık hayatta kalma rehberi Çin işgaline nasıl hazırlanılacağına dair öneriler yer alıyor.

Aynı habere göre, Tayvan ordusu ilk kez böyle bir el kitabı yayınladı. Haliyle bu hamle 'savaşa hazırlık mı' sorusunun daha yüksek sesle sorulmasına neden oldu.

Çin-Tayvan krizinde son perde: Halka 'hayatta kalma' rehberi dağıtılıyor!

Pekin yönetimi, 'Tek Çin' ilkesini benimseyerek 24 milyon nüfuslu Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor.

Konu ile ilgili açıklama Savunma bakanlığı sözcüsü Sun Li-fang'den geldi. Sözcü, çevrimiçi basın toplantısında yaptığı açıklamada 28 sayfalık rehberin 'halkın bir askeri kriz veya doğal afette acil müdahale kılavuzu olarak kullanabileceği' bilgiler içerdiğini söyledi.

Haberin Devamı

CEP TELEFONUNDAN BOMBA SIĞINAKLARINI BULACAKLAR

İsveç ve Japonya'nın benzer uygulamaları baz alınarak hazırlanan kılavuz, Akıllı telefonu uygulamaları aracılığıyla bomba sığınaklarını nerede bulacaklarını ve hava saldırısı sirenlerini nasıl ayırt edecekleri de dahil olmak üzere acil bir durumda ne yapacaklarını anlatıyor.

Bakanlık adına açıklama yapan Liu Tai-yi, 'Kılavuz, halkın bir savaş veya felaket olmadan önce kendilerini daha iyi hazırlaması içindir' dedi.

Öte yandan Tayvan ülkenin savunmasını güçlendirmek adına zorunlu askerliği uzatma planını da masada tutuyor.

Tayvan'da şu anda uygulanan 4 aylık zorunlu askerlik politikasının değerlendirilerek bu konu hakkında özel bir rapor hazırlanacağını belirten Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng konu hakkında rapor hazırlandığını duyurmuştu.

Tayvan'ın farklı partilere mensup milletvekilleri, son dönemde Cheng'e askerliğin uzatılması yönündeki isteklerini yönelterek, bu sürenin yeterli olmadığını belirtmişti.

Haberin Devamı

UKRAYNA DİRENİŞİ ÖRNEK OLDU

Ukraynalıların haftalardır Rusya'ya karşı verdiği direnişi ve Kiev'i terk etmemeleri Tayvan'da 'Çin'e karşı biz de dayanabiliriz' algısını oluşturdu.

Tayvan'da şu anda profesyonel askerlik gönüllüler tarafından yapılıyor. Er olarak askerlik yapanlar ise, orduda destek gücü olarak yer alıyor.

ABD DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI: ÇİN SALDIRSA SAVUNURUZ

Bölgedeki krizi ABD'de uzun bir süredir yakından takip ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin bu konuda yıllardır süren politikasını terk ederek, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda Tayvan'ı savunacaklarını söyleyerek Çin'e çok net bir mesaj vermişti.

Haberin Devamı

EMEKLİ AMİRAL TARİH VERİP UYARMIŞTI

ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.

Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.