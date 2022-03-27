Tüm dünyanın gözü Ukrayna'dayken Kuzey Kore'den 'nükleer' adım

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Tüm dünya haftalardır nefesini tutmuş Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı takip ederken dünyanın diğer bir köşesinden çok konuşulacak bir haber geldi.

Güney Kore'deki hükümet kaynakları ülke basınına verdiği demeçte, Kuzey Kore'nin yaklaşık beş yıl sonra ilk defa nükleer bomba testi yapmaya hazırlandığı bilgisine yer verdi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın bildirdiğine göre, Kim Jong Un'un yönetimindeki ülke, Punggye-ri'deki nükleer test sahasında yedinci bir yeraltı nükleer patlama için hazırlıklara başladı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak Yonhap'a Kuzey Kore'nin 2018'de müzakereler sırasında kapatılan bir yeraltı test tesisini restore ettiğine dair işaretler tespit ettiklerini söyledi.

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Aynı haberde ülkenin kuzeybatısındaki dağlık alanda yapılan çalışmaların nükleer test için hazırlık yapıldığına işaret ettiğinin altı çiziliyor.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bu tip denemeler için rejimin özel günlerini seçtiği biliniyor.

Bu nedenle söz konusu nükleer testin ülkenin kuruluş yıldönümü olan 25 Nisan'da yapılabileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından konulan yasağa rağmen 2017'den bu yana ilk kez kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu.

Japon yetkililer, füzenin 1100 kilometre havada kaldığını, bir saatten fazla uçtuktan sonra Japonya açıklarına düştüğünü belirtiyor.

ABD'YE ULAŞMASI MÜMKÜN

Kıtalararası balistik füzeler, standart bir hat üzerinde binlerce kilometre uçabiliyor ve teorik olarak Kuzey Kore'nin denediği füzenin ABD topraklarına ulaşması mümkün.

Japon yetkililer, bugün denenen füzenin Kuzey Kore'nin beş yıl önce denediği füzeden daha yeni ve daha güçlü göründüğünü bildirdi. Kuzey Kore'nin son haftalarda füze denemelerini artırmasına dikkat çekiliyor.

Pyongyang yönetimi bunlardan bazılarının fırlatılan uydular olduğunu söylüyor ancak ABD ile Güney Kore kıtalararası bir balistik füze sisteminin parçalarının denendiği görüşünde.