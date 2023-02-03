Dünyanın beklediği toplantı! AB'den hem Rusya hem Ukrayna'ya kötü haber....

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaklaşık bir yıldır savaşın devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.



SAVAŞ SONRASI İLK KEZ DÜZENLENDİ



Savaşın başlamasından sonra ilk kez düzenlenen AB-Ukrayna Zirvesi kapsamında, bugün birliğin üst düzey isimleri Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini ele aldı.



Toplantının yeri ve zamanı güvenlik gerekçeleri nedeni ile açıklanmadı.

AB'den üst düzey isimler toplantı için beklerken bugün Ukrayna genelinde saldırı alarmı verildi, başkent Kiev'de siren sesleri duyuldu.

MERAKLA BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ



Tüm dünyanın merakla beklediği zirve kapsamında ilk açıklamalar az önce geldi.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın üyelik süreci için katı bir takvim olmadığını belirttiği açıklamasında Kiev hükümetinin gerçekleştirmesi gereken hedefler olduğunu vurguladı.

