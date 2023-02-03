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Dünyanın beklediği toplantı! AB'den hem Rusya hem Ukrayna'ya kötü haber....

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#Ab#Ukrayna#Rusya
Dünyanın beklediği toplantı ABden hem Rusya hem Ukraynaya kötü haber....
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 17:34

Savaşın başlamasından sonra ilk kez düzenlenen AB-Ukrayna Zirvesi sonrası ilk açıklamalar geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev'in AB üyeliği için beklediği yeşil ışığı yakmadı ve Ukrayna'nın gerçekleştirmesi gereken hedefler olduğunu vurguladı. Leyen Rusya'ya getirilecek yeni yaptırımlar kapsamında Rus İHA'larının hedef alınacağını duyururken İngiliz medyası kritik toplantıya ilişkin çok çarpıcı bir iddia ortaya attı...

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaklaşık bir yıldır savaşın devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

SAVAŞ SONRASI İLK KEZ DÜZENLENDİ

Savaşın başlamasından sonra ilk kez düzenlenen AB-Ukrayna Zirvesi kapsamında, bugün birliğin üst düzey isimleri Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini ele aldı.

Toplantının yeri ve zamanı güvenlik gerekçeleri nedeni ile açıklanmadı.

AB'den üst düzey isimler toplantı için beklerken bugün Ukrayna genelinde saldırı alarmı verildi, başkent Kiev'de siren sesleri duyuldu.

MERAKLA BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Tüm dünyanın merakla beklediği zirve kapsamında ilk açıklamalar az önce geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın üyelik süreci için katı bir takvim olmadığını belirttiği açıklamasında Kiev hükümetinin gerçekleştirmesi gereken hedefler olduğunu vurguladı.

Dünyanın beklediği toplantı ABden hem Rusya hem Ukraynaya kötü haber....

AB'DEN YENİ YAPTIRIM: HEDEFTE RUS İHA'LARI VAR

Leyen ayrıca Rusya'ya yönelik bir sonraki yaptırım paketinde Rus insansız hava araçlarının hedef alınacağını duyurdu.

İNGİLİZ MEDYASI: UKRAYNA UZUN BİR SÜRE DAHA BEKLEYEBİLİR

Toplantı sonrası üyelik sürecine ilişkin net bir açıklama gelmese de, İngiliz Dailymail gazetesi geçtiğimiz Haziran ayında 'aday ülke' statüsünü alan Ukrayna'nın tam üyeliğe giden yol için uzun bir süre beklemesi gerekebileceğini yazdı.
Dünyanın beklediği toplantı ABden hem Rusya hem Ukraynaya kötü haber....

"KİEV'E AYRICALIK YOK"

Gazete, AB başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa konseyi başkanı Charles Michel'in Ukrayna'ya yönelik yaptıkları pozitif açıklamalara rağmen Kiev'e üyelik yolunda 'özel bir ayrıcalık' tanınmayacağını ve AB'nin Ukrayna'yı bu konuda gizlice bilgilendirdiğini öne sürdü.
Dünyanın beklediği toplantı ABden hem Rusya hem Ukraynaya kötü haber....



Ukrayna lideri Zelenski dün yaptığı açıklamada AB üyeliği için pozitif mesajlar vermiş ve "Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerine bu yıl başlamayı hak ettiğine inanıyorum. Değer verdiğimiz şeyleri ancak güçlü bir Ukrayna ve güçlü bir Avrupa Birliği birlikte koruyabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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#Ab#Ukrayna#Rusya

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